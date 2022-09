Pontevedra traza unha "revolución verde e azul" con 20 millóns para que os seus ríos "non estean illados"

Iván Puentes e Yoya Blanco presentan a estratexia "Pontevedra Flúe" © Mónica Patxot

Tras converterse en referente internacional polo seu modelo urbano, Pontevedra quere dar un paso máis e ser inspirador na 'renaturalización' da cidade, convertendo os espazos verdes vinculados aos seus ríos en lugares de convivencia "que non estean illados como están agora".

Así o explicou o edil de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, que se desprazou ata a Illa das Esculturas, un dos escenarios desta ambiciosa actuación, para presentar un programa denominado Pontevedra Flúe.

É unha estratexia que concentra os vinte proxectos que o goberno municipal ten en carteira para impulsar unha "revolución verde e azul", como a definiu Puentes, para recuperar espazos naturais degradados nos leitos fluviais dos ríos pontevedreses.

Estes proxectos, que supoñerán un investimento duns 20 millóns de euros procedentes de fondos europeos e de fondos propios do Concello, terán como "eixo fundamental" o río Lérez, pero actuarase tamén sobre o Gafos, o Rons ou o regacho de Valdecorvos.

Pontevedra, segundo sinalou o concelleiro socialista, "ten que anticiparse" á tendencia que xa iniciaron moitas outras urbes para "basear o seu modelo nos ríos e nos ecosistemas fluviais" porque, entre outras cousas, a esa vía destinaranse gran parte dos próximos fondos europeos.

Entre as vinte actuacións que prevé impulsar o executivo pontevedrés, catro delas comezarán xa "en próximas semanas", asegurou a responsable da área de Medio Natural.

Son o 'destape' do Gafos entre Tablada e a igrexa de Campolongo, a conversión da antiga ponte do ferrocarril sobre o Lérez nun miradoiro, a restauración ecolóxica da Xunqueira de Alba coa retirada de especies invasoras ou a construción do parque de auga en Rafael Areses.

O Lérez, como emblema de Pontevedra, aglutinará o groso das actuacións, deseñadas para "romper as barreiras e os muros de contención" e recuperar a conexión dos cidadáns cun río que, segundo Iván Puentes, "está canalizado" en todo o seu trazado urbano.

"Os pontevedreses queremos mollar os pés non río", asegurou Puentes, para o que se habilitarán "gradas" para que a xente poida acceder ao Lérez e, entre outras actuacións, crearase unha "zona de relax" con paseos, terrazas, solarium e unha ampla zona de baño.

Será en Rafael Areses, á beira do futuro parque de auga, e terá continuidade co tratamento natural que se dará á parcela que ocupa o aparcamento disuasorio fronte ao Pavillón de Deportes, que manterá o seu uso pero engadíndolle zonas de estancia, xardíns e arboledo.

A rexeneración da Xunqueira de Alba, coa saída do parque de maquinaria e a imprenta provincial, unha obra que executa a Deputación, será outro dos grandes piares deste proxecto, que completará o propio Concello cun novo parque a beiras do río Rons.

Antes de 2025, ao estar financiado con fondos europeos, deberán estar terminados o novo parque de María Vinyals, enfronte da delegación da Xunta en Campolongo; a recuperación ambiental dos salóns do Lérez ou a mellora da iluminación en ambas as beiras do río.

Ademais, tamén se abordará a vía verde cara a Vilagarcía, entre a estación de tren e o límite municipal con Barro, a conexión da senda fluvial do Lérez desde Bora ata as que executa Poio ata Combarro ou 'reverdecer' a ribeira do Lérez en toda a súa marxe sur, incluído Mollavao.

NOVO GRAN PARQUE PARA VALDECORVOS

O leito do regacho de Valdecorvos foi incluído tamén nas actuacións deste programa Pontevedra Flúe e, ademais da súa recuperación ambiental ao longo de toda a súa canle, o Concello expón crear un gran parque urbano no barrio de Valdecorvos.

Alí, ademais, en colaboración coa Universidade da Coruña, poñerase en marcha un proxecto piloto pensado para acabar coas inundacións na zona de Fernando Olmedo.

Crearanse unhas bolsas de inundación naturais, de forma que cando chova a auga do regacho quede alí estancada e non sexa aliviada no Lérez ata que se deteñan as precipitacións.

Con todas estas "grandes transformacións verdes" no seu conxunto, sentenciou Iván Puentes, Pontevedra gañará "resiliencia" e estará "moito máis preparada" para combater os efectos dun cambio climático que "xa estamos a experimentar".