Así atravesará o Gafos pola Rúa Tablada, o "aperitivo" para un río "aberto e integrado" na cidade

Decembro. Esa é a data prevista para o inicio do ambicioso proxecto que impulsa o Concello para renaturalizar o río Gafos, ao seu paso pola zona máis céntrica de Pontevedra, entre a Avenida de Vigo e a súa desembocadura en As Corbaceiras.

O "aperitivo" á actuación integral que permitirá destapar o río en Campolongo será a rehabilitación da ribeira do Gafos na Rúa Tablada, na que o goberno municipal investirá uns 586.000 euros procedentes dos fondos europeos EDUSI.

"É o primeiro paso para ter un río Gafos aberto e integrado urbanística e humanamente en Pontevedra", sinalou o edil de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes.

A empresa pontevedresa COVSA foi a única que presentou unha oferta para realizar estas obras, que teñen un prazo de execución duns catro meses.

A solución técnica achegada pola compañía, seguindo os criterios establecidos no estudo integral que se realizou hai meses sobre o tramo urbano do Gafos, busca actuar sobre o único tramo do río "que non ten paseo e non é accesible", sinalou o edil socialista.

Puentes sostivo que a zona de Xeneral Rubín, a Tablada e Rosalía de Castro "é a máis degradada do río", xa que o seu leito está "moi encaixado" entre traseiras de edificios e sen posibilidade real, xa non de paseo, senón tampouco de acceso ao río en ningún punto.

Os obxectivos desta intervención son renaturalizar ese leito, permitir o paseo e o acceso ao río en practicamente todos os puntos e actuar sobre a ponte de formigón que une a Tablada con Rosalía de Castro, que oculta o Gafos e que afea toda esta contorna.

O plan presentado por COVSA propón derrubar esa ponte de formigón e substituíla por unha pasarela metálica, voada e lixeira, reducindo o seu impacto visual e ocultando "o menos posible" o leito do río e a ponte histórica de pedra en Rosalía de Castro.

No resto do leito, aseguraranse os noiros máis próximos ás vivendas cunha serie de muros de contención "esteticamente ben resoltos", segundo Iván Puentes, e se reverdecerá ese espazo ata o río, mesturando zonas de pradería con bancais que permitan dispoñer de áreas de lecer e permitan "chegar ata o río e tocar a auga".

Ademais, xeraranse uns paseos perpendiculares ao longo da canle, permitindo comunicar a zona de Campolongo con As Corbaceiras, dando así continuidade ao paseo do Gafos, que vén desde Tomeza, ata a desembocadura do río.

En definitiva, subliñou o responsable de Desenvolvemento Sostible, "combinar necesidades de mobilidade e seguridade, estética e usos de lecer, deporte e esparexemento, mellorando a situación na que se atopa o río desde o punto de vista ambiental".