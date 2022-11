Lagoas artificiais en Valdecorvos, a solución municipal para as inundacións en Fernando Olmedo

Renovación do parque de Valdecorvos © Concello de Pontevedra

Controlar os incrementos repentinos de caudal que ten o rego de Valdecorvos. Por aí pasa a solución para acabar -ou polo menos reducir á mínima expresión- as inundacións que se producen na rúa Fernando Olmedo cando coinciden chuvias intensas coa pleamar.

E para facelo, desde o departamento municipal de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural traballan desde hai ano e medio nun proxecto para crear unhas lagoas artificiais que acumulen a auga en momentos de alto caudal. Estarían situadas no actual parque de Valdecorvos.

Augas de Galicia xa está estudando o proxecto impulsado desde o Concello, que agarda ter a súa autorización para comezar a executar esta actuación, que se está a deseñar en colaboración coa Universidade da Coruña e que necesitaría un investimento duns 700.000 euros.

Estas lagoas, segundo o edil Iván Puentes, permitirían controlar as crecidas do rego de Valdecorvos, desviando a auga cara a esas balsas, que serán pouco profundas -metro e medio no seu punto máis fondo-, pero que conseguirán reducir a altura do Valdecorvos ata un 30%.

"Isto quere dicir que lograríamos eliminar practicamente todos os desbordamentos en Padre Fernando Olmedo", subliña o concelleiro socialista.

Nas peores circunstancias, a área de inundación actual reduciríase nun 70% (pasando dos 45.500 aos 13.500 metros cadrados) e só se podería inundar un pouco a zona máis próxima ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en todo caso, sen provocar graves afeccións.

As lagoas artificiais que se crearían na área verde existente arredor da senda de Valdecorvos, aproveitando unha vella canle do río que xa existía para regar, asumirían os incrementos de auga en momentos de alto caudal do rego, chegando a reter un volume de ata 9.000 metros cúbicos.

A auga liberaríase posteriormente de xeito natural co descenso do caudal, evitando así os desbordamentos en Fernando Olmedo.

A actuación prevista xeraría unha zona de inundación controlada cunha superficie aproximada de 6.000 metros cadrados e unha profundidade neta acumulada de 1,5 metros.

Complementariamente, recuperaríase o trazado natural do cauce na zona augas arriba das lagoas, eliminando a súa canalización actual e recuperando meandros, pozas e resaltos naturais, o que aumentará a rugosidade do cauce e, en consecuencia, o tempo de concentración.

Para Iván Puentes, "algo que durante todos estes anos parecía inexorable, como que Padre Fernando Olmedo se inunde cada vez que se producen choivas fortes, non o é", ademais de que se acometerería unha actuación "ecolóxica" e que non é "excesivamente cara".

Esta solución, segundo o representante municipal, "posible e tanxible", frente a outra "que non é realista", que consistiría en desurbanizar toda a rúa e levantar os edificios e o CGTD para que o incremento do caudal non provocara estas inundacións.

GRAN PARQUE EN VALDECORVOS

De maneira paralela a esta actuación, Medio Natural prevé transformar a actual senda nun grande parque urbano "ao estilo doutros que temos na cidade", segundo destaca Iván Puentes.

O proxecto inclúe, ademais de mellorar o cauce do río, a recuperación do bosque de galería, eliminando as especies exóticas invasoras, fundamentalmente cana, acacia negra e falsa acacia, e mellorando a estrutura do leito fluvial mediante especies arbóreas autóctonas.