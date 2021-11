Curto e xusto triunfo dun Pontevedra dominador fronte a un ordenado pero inofensivo Arosa (1-0)

Partido entre Pontevedra e Arosa en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Arosa. Temporada 2021/2022 © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Arosa. Temporada 2021/2022 © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Arosa. Temporada 2021/2022 © Cristina Saiz Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Arosa. Temporada 2021/2022 © Cristina Saiz

Un gol de Charles, partindo dunha posición de claro fóra de xogo, decidiu un derbi no que o Pontevedra foi claro dominador ante un Arosa inofensivo en ataque. Os granates mereceron ámpliamente o triunfo, pero de novo mostraron o moito que lles custa transformar en gol o elevado número de ocasións xeradas.

Foi un partido xogado a un forte ritmo, cun Arosa ben plantado atrás, pero sen capacidade de saída para inquietar a un Pontevedra que, cando se puxo por diante no marcador, soubo defenderse a través da posesión de balón e tentou aproveitar os espazos creados polo obrigado adiantamento de liñas visitante, sen éxito, fallando ocasións moi claras para conseguir mesmo golear ao seu veciño rival.

Os vilagarciáns non existiron en ataque, ata o punto de que non chegaron a disparar entre os tres paus da meta defendida por un Cacharrón que tivo posiblemente un dos seus partidos máis cómodos, cunha única ocasión visitante, no desconto do primeiro tempo, que sairía desviada, bagaxe moi pobre para poder rabuñar algo dun derbi que regresaba a Pasarón tras moito tempo e que foi disputado no medio dunha exquisita deportividade tanto no campo como nas bancadas.

Jorge Otero optou por "poboar" o centro do campo, buscando tecer alí unha tea de araña na que atrapar a un Pontevedra exposto nas súas saídas ás perdas que permitisen aos arlequinados saír ao contragolpe, en busca de apoios para a súa referencia ofensiva, o exgranate Luismi, que debía pelexar en solitario cos centrais, esperando calquera opción que se lle puidese expor.

Pola súa banda, Ángel Rodríguez mantivo a súa confianza no once que tan bo resultado déralle en Avilés a pasada xornada, sen alegrías defensivas, pero sabendo que nesta ocasión tocáballe levar a iniciativa como local, a súa materia pendente ata o de agora.

Cos papeis repartidos, ambos os equipos foron fieis ao guión establecido, cun Pontevedra dominador, levando a iniciativa, fronte a un Arosa ordenado e acazapado esperando a súa oportunidade para tentar aproveitar calquera erro do cadro local.

Así as cousas, foron os granates os que acumularon as poucas oportunidades de verdadeiro perigo que se produciron nas áreas, a máis clara, sen dúbida, aos 7 minutos, nun remate de Seoane, á saída dun corner, que rexeitou milagrosamente co pé Manu Táboas.

Logo chegarían outras, moi espazadas e de non tanta claridade. Buscouno Alberto Rubio aos 27 minutos, pero o seu cabezazo saíu demasiado centrado sen poñer en apertos ao meta arosista, que si tivo que intervir con dificultades para desviar a corner 10 minutos máis tarde o remate de Brais Abelenda, tras un vistuosismo na área. A última antes do descanso para os locais foi de novo para Brais Abelenda, aínda que nesta ocasión o seu disparo, moi forzado, saíu fóra.

Pola súa banda o Arosa, que non lograra nin sequera pisar a área local en toda a primeira parte, puido irse ao vestiario con vantaxe no desconto cando Julio Rey empalmou un remate, á saída do único corner lanzado polos visitantes, pero saíulle mordido e desviado.

Saíu en tromba o conxunto granate na continuación e tras unha primeira aproximación de Brais Abelenda, os de Ángel Rodríguez adiantábanse no marcador, no minuto 49. Foi a través dunha falta provocada por Yelko Pino e lanzada por el mesmo para poñer o balón na cabeza de Charles, impecable no salto e no remate, para colocar o balón na mesma escuadra, imposible para Manu Táboas, pero coa circunstancia do grave erro do asistente que non viu que o brasileiro acudiu ao remate desde unha posición máis adiantada que a defensa arosana.

O gol case noquea ao Arosa, que encaixou o segundo apenas cinco minutos máis tarde, tras unha sensacional xogada colectiva que terminou con remate de Samu Araújo. Nesta ocasión o asistente si acertou. invalidando a acción por fóra de xogo do lateral granate.

Tentou estirarse o Arosa, pero sen conseguir facer sufrir en ningún momento a un Pontevedra que sentíase cómodo con máis metros por diante. Deste xeito empezarían a chover as ocasións, malogradas unha tras outra ben por falta de puntería ou por acerto do meta Manu Táboas.

Áléx González mandou fora o seu remate en boa posición. Mellor foi a de Oier Calvillo, pero disparou ao corpo de Manu Táboas. Logo, un xogadón de Álex González termina con remate de Brais Abelenda que tapa providencialmente Ross cando se cantaba o gol, desviando o balón á esquina.

Entre medias, Charles tivo que ser substituído para evitar males maiores, con evidentes síntomas de cansazo tras o xeneroso esforzo que realizara, e o Pontevedra aínda dispoñería doutras dúas ocasións inmellorables para sentenciar definitivamente o partido. Unha á saída dun corner que David Soto rematou por encima do traveseiro, e a outra xa no desconto, máis clara aínda, de novo para Oier Calvillo, quen outra vez atopouse cun acertado Manu Táboas para mandar o remate a corner.

Por parte arosista foi un quero e non podo. Os seus tímidos intentos nunca prosperaron morrendo como moito na liña de tres cuartos e cando quixeron recorrer á heroica, mandando balóns á pota, tanto David Soto como especialmente Churre, impediron a máis mínima posibilidade de remate, deixando aos de Jorge Otero sen poder sequera tentar un só disparo a porta.

PONTEVEDRA C.F. (1): Cacharrón; Seoane, David Soto, Churre, Samu Araújo; Miguel Román, Yelko Pino (Martín Diz, minuto 88); Alberto Rubio (Oier Calvillo, minuto 73), Brais Abelenda (Jaichenko, minuto 88), Álex González; e Charles (Javi Rey, minuto 80).

AROSA S.C. (0): Manu Táboas; Javi Fontán, Piay (Fajardo, minuto 72), Ross, Cotilla; Alberto Martín; Nuño, Diego Diz (Beda, minuto 78), Porrúa (Mon, minuto 72), Julio Rey; e Luismi.

Árbitro: Alexandre López Vila, auxiliado en las bandas por Rubén Vázquez Penas y Adrián García Rodríguez (Galicia). Amoestou a Churre e Yelko Pino, no Pontevedra e a Alberto Martín e Javi Fontán, no Arosa.

Goles: (1-0) Minuto 49: Charles.

Incidencias: Partido da xornada 13 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Algo máis de 1.500 espectadores.