Langreo, un partido especial para Ángel Rodríguez: "Vaime traer bos recordos"

O partido deste sábado (18.00 horas) no Estadio Nuevo Ganzábal de Langreo será un compromiso especial para o adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Ángel Rodríguez.

O preparador granate medirase ao club que o pasado curso deulle a opción de estrearse como técnico principal en categoría nacional, cun papel destacado que chamou a atención nos despachos da Boa Vila.

"É un partido que me vai a traer bos recordos. O feito de estar o ano pasado alí e facer amizade con xente do club, ter un agarimo especial ao Unión Popular de Langreo fai que sexa un partido distinto", recoñece Rodríguez.

A pesar diso o equipo cambiou moito nun ano porque "quedan poucos xogadores, o comportamento do equipo é distinto, xogan cun sistema distinto e o adestrador distinto", analiza o adestrador pontevedrés.

En todo caso, sentimentalismos á marxe, trátase dunha cita importante para o Pontevedra no seu empeño de consolidarse na segunda posición que ocupa e empezar a axexar o liderado que ostenta o Unión Adarve. Para iso os granates, o mellor visitante da categoría, queren prolongar o seu bo momento sumando o seu terceiro triunfo consecutivo.

Non será tarefa sinxela, e é que o Langreo, actual noveno clasificado con 19 puntos, pasa por ser un local fiable que non perdeu aínda ante os seus seguidores (4 vitorias e 2 empates).

"É un campo sintético, moi grande e moi difícil para o rival. O Langreo na casa é sempre un equipo forte, non necesita xerar moito fútbol para crear ocasións de gol", avanza Ángel Rodríguez.

Para combatelo todo apunta a que o técnico repetirá o once das últimas xornadas que tan bo resultado ofreceu. "Chegamos nun bo momento, cunha idea moi definida do que temos que facer e de como conseguir as cousas", asegura.

O Pontevedra seguirá sen poder contar esta xornada cos lesionados Rufo e Romay, ademais do canteirán Iñaki.

O encontro será arbitrado polo cántabro Diego Bolado Palencia, na súa primeira tempada na Segunda RFEF/Segunda B.