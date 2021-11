Ángel Rodríguez, preparado para o derbi contra o Arosa: "Tenemos que dar la versión que estamos dando fuera de casa"

Pontevedra CF e Arosa SD xa están preparados para afrontar o esperado derbi deste domingo no Estadio Municipal de Pasarón (17:00 horas).

Con 9 puntos de 18 posibles en casa, o técnico granate, Ángel Rodríguez, desexa "que nuestra afición esté a nuestro lado y nos sintamos en casa como nunca. Tenemos que dar la versión que estamos dando fuera de casa en casa". E é que como visitante, o Pontevedra sumou 11 de 18 posibles, afianzándose como o mellor visitante do Grupo I da Segunda RFEF, igual que Bergantiños e Leganés B.

É por iso, que chama á afección para "animar al equipo y a estar con ellos porque creo que eso es bueno para todos", explica Rodríguez. "La afición del Pontevedra al igual que los jugadores debe jugador su partido. Tengo entendido que viene mucha gente de Vilagarcía, es entendible, estamos muy cerca. También entiendo que es un partido de fútbol y que no debe de pesar para nada en los jugadores", asegura.

O asturiano, consciente das dificultades ás que se enfronta o equipo á hora de gañar partidos en casa, cre que o duelo contra o Arosa será "abierto y vamos a jugar los dos partidos por los tres puntos y se decidirá quién es el mejor". En cambio, analiza que "fuera de casa los equipos intentan ser más atrevidos, intentan atacarnos y nos resulta más sencillo encontrar el juego que queremos. Pero estamos encontrando equipos que vienen a Pasarón y se meten atrás, reducen espacios y juegan en el último tercio, ahí o tienes jugadores que desequilibran en el uno contra uno y que buscan superioridades, o sino el partido se va prolongando y las dificultades van apareciendo".

Aínda así, Ángel Rodríguez ten claro que o seu persoal ten que ter "un estilo definido y que con él vamos a conseguir el objetivo". Un estilo que non se verá marcado polas condicións do terreo de xogo, "tengo claro que mi idea no la voy a cambiar por nada, ni por el campo ni por los resultados malos".

Mentres tanto, para o derbi contra o Arosa, á ausencia de Rufo, que "cada día está mejor", súmanse as de Romay e Iñaki con "lesiones musculares que no son importantes" pero que os levaron a "no tener una semana limpia de entrenamiento".