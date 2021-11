O Pontevedra mantén o prezo das entradas para o derbi ante o Arosa: 25 euros en Tribuna e 15 en Preferencia e fondos

Os afeccionados que acudan o vindeiro domingo 28 de novembro ao esperado partido entre Pontevedra Club de Fútbol e Arosa no Estadio Municipal de Pasarón coñeceron este martes o prezo das entradas para o duelo, que non se dá en Segunda B ou a actual Segunda RFEF desde a campaña 93-94.

O club granate deu a coñecer o prezo das localidades para os seguidores que non son abonados da entidade, mantendo o baremo fixado desde o inicio de tempada a excepción do duelo ante o Llanera que coincidía co 80 aniversario do Pontevedra.

Desta forma, para o público adulto, as entradas para a bancada de Tribuna custarán 25 euros mentres que as de Preferencia e os dous fondos fixáronse en 15 euros.

Pola súa banda os menores de 16 anos deberán pagar 15 e 8 euros respectivamente.

Segundo anunciou o club, as entradas poderán adquirirse de maneira anticipada ata o venres nas oficinas de Pasarón (de 9.00 a 14.00 horas e 16.00 a 19.00 horas) e o mesmo domingo nos despachos de billetes do estadio desde unha hora antes do partido.