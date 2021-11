Jorge Otero: "Maniatamos al Pontevedra pero nos faltó ser contundentes en ataque"

Na rolda de prensa de despois do derbi entre Pontevedra CF e Arosa SC no Estadio Municipal de Pasarón, o adestrador do equipo arlequinado, Jorge Otero, analizou a derrota do seu equipo por un único gol de Charles en fóra de xogo.

"Nos ha costado mucho llegar arriba. Teníamos la idea de defender bien y maniatamos al Pontevedra pero nos faltó ser contundentes en ataque", criticou o técnico do Arosa, cosciente de que o equipo tivo "muchos problemas para llegar a portería rival" e, sobretodo, "finalizar".

Aínda así, Otero non ten nada que reprochar aos seus xogadores."El esfuerzo ha sido bueno, como siempre, pero está la parte de que con balón creo que tenemos que hacer más", asegurou.

E non só con balón. E é que o gol sentou como un xerro de auga fría sobre os arousáns. "A raíz de ahí perdimos aplomo y nos costó más defender", que se suma a que "seguimos con muchos problemas para llegar a portería rival y muchas de las contras del Pontevedra fueron por no acabar". Un dano xerado polos granates que non se viu reflectido no marcador.

Finalmente, Jorge Otero agradeceu o apoio de toda a afección que se desprazou para arroupar o equipo e fai un chamamento a todos eles para que sigan apoiándoos porque "los vamos a necesitar".