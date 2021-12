Charles culmina de penalti no 89 unha traballada remontada do Pontevedra en Langreo (1-2)

De penalti, no último minuto do tempo regulamentario e xogando en inferioridade numérica por expulsión de Churre. O Pontevedra Club de Fútbol conseguiu este sábado un sufrido e traballado triunfo, o terceiro consecutivo en liga, para consolidarse na segunda praza da táboa. Fíxoo ademais nun campo no que ninguén saíra vitorioso ata a data, o Nuevo Ganzábal da UP Langreo, e superando as adversidades.

Fiel á máxima de que o que funciona mellor non tocalo máis que o necesario, Ángel Rodríguez apostou en Asturias polo mesmo once inicial das últimas semanas, e ademais acertaba no diagnóstico feito na previa do que se ían a atopar os granates, donos da posesión desde o inicio cun rival ben situado sobre o terreo de xogo de céspede artificial para buscar a súa oportunidade en rápidas transicións.

Con ese guión transcorreron os primeiros compases, cun Pontevedra paciente que non atopaba profundidade final e acerto no último pase pero que parecía ir crecendo, ata que chegou a primeira contra local. Corría o minuto 8 e a acción terminou en saque de esquina, pero no seu lanzamento desde o costado dereito do ataque atopou premio o Langreo. Cristian cabeceaba no segundo pau e Charles, sobre a liña de gol e en pugna cun rival, terminaba introducindo en coiro no fondo da portería.

Co 1-0 no marcador presentábaselle ao cadro granate, vestido co seu segundo equipamento, o peor escenario posible dos imaxinados, xa que os asturianos fiaron a partir de aí todo ao seu plan conscientes de que, con pouco, eran capaces de crear perigo correndo ao espazo.

Non perdeu os nervios o Pontevedra, que seguiu ao seu e empezou a ameazar cada vez con maior perigo, aínda que aínda sen acerto nos metros finais e á hora de conectar cos seus dous dianteiros. Primeiro no 17 Brais Abelenda estivo preto de aproveitar un servizo de Seoane desde a dereita, pero tras controlar no punto de penalti e xa moi forzado o seu disparo marchou fóra. Foi o primeiro aviso serio, pero non o único, porque pouco despois foi Charles o que remataba con apuros un centro desde a esquerda de Álex saíndo o balón a córner por encima da portería.

Os da Boa Vila empezaban a asediar ao seu rival, como demostraban os moitos saques de esquina dos que estaba a dispoñer, o que non quitou para que o Langreo atopase o camiño ao área contraria no minuto 28 nunha rápida transición conducida cara a Jandro pola dereita e rematada tras o centro deste por Dorian Jr. Respondeu seguro Cacharrón en dous tempos.

O susto non cambiou nada e o Pontevedra persistiu ata atopar a súa recompensa a cinco minutos do descanso. Yelko Pino conectaba entre liñas con Brais Abelenda, o 8 pontevedrés abría cara á chegada en carreira de Seoane e o centro do lateral ao corazón da área cabeceábao con potencia en carreira Charles, quen senón, para igualar a contenda.

Coas forzas niveladas comezou o segundo acto, de novo cos visitantes como protagonistas da posesión aínda que cun punto máis de calma, mentres que os locais mantiñan a súa idea.

A pelexa trasladouse á liña medular, e os minutos foron pasando con menos achegamentos dos vividos nos primeiros 45 minutos. Aínda así no minuto 67 Brais estivo preto de romper o empate cun disparo desde a media-lúa da área que tocou nas costas dun defensor despistando ao porteiro asturiano e marchando desviado a córner polos pelos. Ademais nese saque de esquina, tras un balón solto, marcaría Soto, iso si, en claro fóra de xogo sendo anulado polo colexiado.

Achegábase o momento decisivo do partido e cada xogada podía resultar clave. Puido selo un golpe de Dorian a Churre no 70, nunha disputa aérea, pero o árbitro perdoou ao dianteiro do Langreo a segunda amoestación, algo que non fixo 10 minutos despois nunha acció calcada co central pontevedrés, que deixou ao seu equipo en inferioridade con todo aínda por decidir.

Xusto antes dese momento o recentemente ingresado Martín Diz tivo unha oportunidade inmellorable para marcar ao gañar as costas á defensa tras unha prolongación de cabeza de Abelenda, pero cando encaraba man a man a Adrián Torre decidiu ceder a Charles en lugar de definir dando opción á defensa para interceptar. Tamén roldou o gol Nacho García para os locais cun bo disparo afastado desviado por Cacharrón a córner.

Xa cun menos o equipo local avanzou liñas vendo a opción de levar os tres puntos, e cousas do fútbol, cando empezaba a sufrir o Pontevedra o que chegou foi o 1-2. Yelko Pino sacou en curto unha falta na medular, combinou con Charles e o brasileiro cedeu de tacón para Martín Diz antes de que o coiro chegase de novo a Yelko, xa na a área, sendo claramente derrubado por un defensor. Penalti cando apenas quedaba un minuto do tempo regulamentario.

Charles non desaproveitou a ocasión para facer o seu segundo gol da tarde, o décimo terceiro en liga, confirmar ao Pontevedra como o mellor visitante da categoría e de paso sacarse a espiña da pena máxima fallada contra o Navalcarnero.

Non houbo tempo para máis, e os de Ángel Rodríguez saborearon ao grande un triunfo que lles fai seguir crecendo como equipo. Agora tamén son capaces de sacar os partidos en inferioridade numérica e remontando. Este Pontevedra segue buscando teito.

UP LANGREO (1): Adrián Torre, Cristian, Gonzalo, Alain, Jandro (Abel, min.68), Juan López (Júnior, min.93), Jorge Hernández (Panadero, min.87), Dorian Jr, Lavsamba, Álvaro García, Nacho García.

PONTEVEDRA CF (2): Cacharrón, Seoane, David Soto, Churre, Samu Araújo (Martín Diz, min.74), Miguel Román (Javi Rey, min.78), Yelko Pino, Álex González, Alberto Rubio (Samu Santos, min.81), Brais Abelenda, Charles.

Árbitro: Diego Bolado Palencia, auxiliado nas bandas por Melón Lanza e Fernández Terán (Cantabria). Amoestou a Lavsamba, Gonzalo e Dorian Jr no Langreo. Expulsou a Churre por dobre amarela (min.80)

Goles: 1-0 Charles, en propia meta (min.8); 1-1 Charles (min.40); 1-2 Charles, de penalti (min.89).

Incidencias: Partido da xornada 14 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Nuevo Ganzábal de Langreo.