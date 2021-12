O Pontevedra segue en modo vitoria e bate o Ceares en Pasarón (3-1)

Partido entre o Pontevedra CF e o Ceares en Pasarón © Cristina Saiz

Non hai partido fácil. É un dos tópicos máis repetidos no fútbol, pero non por iso menos certo. O Pontevedra, en estado de graza en canto a vitorias e goles, recibía no seu estadio ao humilde e pechacancelas Ceares.

A aposta era sinxela: os granates debían gañar, golear e esmagar ao rival. Pero non foi tan sinxelo. Os de Ángel Rodríguez tiveron que poñerse o mono de traballo para facer valer a súa superioridade. Dominaron o encontro e foron xustos vencedores os granates, que saben que só co escudo non se gaña.

Adiantáronse moi pronto os locais, pero un único descoido en defensa acabou en penalti e devolveu a igualada no marcador. Os granates nunca deixaron de tentalo, pero necesitaron unha hora para atopar o camiño cara ao gol e case ata o minuto 90 para sentenciar un partido que só tivo unha cor: o granate.

Desde o minuto un do partido viviu o Pontevedra en campo rival e as chegadas á área rival non tardaron en producirse. Non se alcanzara o minuto 2 de xogo cando Rubio puxo un centro desde a liña de fondo que Brais Abelenda cabeceou de forma defectuosa despois de tropezar con Charles.

Dous minutos máis tarde foi Álex González, cunha acrobática volea desde a media lúa da área á saída dun córner, quen puido abrir a lata, pero o seu disparo saíu rozando o pau.

A banda dereita, con Seoane e Rubio, foi a máis activa dos granates. Por este flanco chegaron todas as xogadas de perigo e foi a través dun centro do lateral cando os granates lograron adiantarse no marcador. Seoane púxoa desde a zona de tres cuartos ao corazón da área, onde apareceu como un avión Brais Abelenda, que se anticipou ao seu marcador para armar un potente cabezazo picado á cepa do poste esquerdo.

Prometíaas moi felices os de Ángel Rodríguez, pero a alegría durou pouco. Aos dez minutos, na primeira chegada á área de Cacharrón do Ceares, Samu Araújo comeuse o caneo de Medori e acabou derrubándoo con claridade. Desde os once metros Óscar Fernández non perdoou e bateu polo centro a Cacharrón.

Coa igualada no marcador, o guion do partido non variou. O Pontevedra seguiu sendo o dono do balón, pero as súas incontables chegadas á área, sempre a través centros desde a dereita, eran repelidos unha e outra vez pola zaga rival.

Yelko tivo dúas opcións de anotar ao cazar dous rexeites na frontal, pero os seus tiros saíron alto. Antes do descanso, Quique repeleu un potente cabezazo de Charles e na última acción do primeiro tempo, os granates saíron ao contragolpe, pero Álex González errou no control e o partido chegou ao intermedio en táboas.

Tras o paso por vestiarios, Ángel Rodríguez moveu o banco para dotar de maior profundidade ao seu equipo. Martín Diz saltou ao terreo de xogo por Samu Araújo e Álex González atrasou a súa posición á de lateral. E a manobra funcionou porque os granates gañaron presenza ofensiva pola banda esquerda e o capitán gañou máis protagonismo. Seu foi un centro ao segundo pau que rematou de volea ao pau curto Rubio obrigando a Quique a sacar os puños para evitar o tanto granate.

Algo que non puido facer na seguinte aproximación do Pontevedra á área. Álex atopou a Brais na interior da área, quen regateou ao seu marcador cun fantástico control orientado para gañar a liña de fondo e poñer un pase da morte que aproveitou Martín Diz para empuxar sobre a liña de gol tras unha lea entre o gardameta e os seus centrais.

De novo por diante no marcador, o Pontevedra gañou en tranquilidade e dedicouse a ter o balón e administrar a súa vantaxe sen perder nunca de vista a meta contraria. E a renda puido incrementarse á hora de xogo cando Charles aproveitou outra falta de entendemento na defensa rival para cazar o balón e regatear ao porteiro, pero quedou sen ángulo e non acertou a disparar nunha acción na que o porteiro rival, Quique, acabou lesionado e foi substituído por Guillermo.

O novo cérbero tardou dez minutos en intervir e fíxoo para evitar o tanto de Charles, que cabeceou cruzado un mal tiro de Rubio desde o pico da área.

Charles non quería faltar á súa cita co gol e conseguiuno nos instantes finais do partido cun soberbio remate de cabeza en carreira a centro lateral de Seoane que serviu para asegurar o triunfo, manter o pulso polo liderado co Unión Adarve e certificar que o Pontevedra segue co modo vitoria activado.

PONTEVEDRA CF (3): Cacharrón, Seoane (Santi Figueroa, min 90), Samu Santos, David Soto, Samu Araújo (Martín Diz, min 45); Miguel Román, Yelko Pino, Álex González, Alberto Rubio (Romay, min 79); Brais Abelenda (Javi Rey, min 79), Charles (Jaichenko, min 90).

CEARES (1): Quique (Guillermo, min 61), Héctor Zuazua, Álvaro Álvarez, Aitor Elena, Edu García, Pelayo Muñiz; Juan López, David Llerandi (Sergio Orviz, min 77), Medori (Marcos Álvarez, min 77), Óscar Fernández (Juan Cueto, min 71), Miguel Cuesta (Carlos Madeira, min 71).

Árbitro: Alberto González Hernández, auxiliado nas bandas por Cubas Sánchez yeRuiz Agudado (Castela e León), amoestou a Llerandi por parte do Ceares.

Goles: 1-0, min. 8, Brais Abelenda. 1-1, min. 10, Óscar Fernández. 2-1, min 56, Martín Diz. 3-1, min 89, Charles.

Incidencias: Partido correspondente á décimo quinta xornada de liga no Grupo I de la Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 1.500 espectadores.