Pontevedra pecha polo coronavirus as súas instalacións deportivas e centros sociocomunitarios

As medidas excepcionais para limitar a expansión do coronavirus impactaron notablemente a actividade municipal en Pontevedra. O Concello, ante a evolución desta crise de saúde pública, anunciou o peche de todas as instalacións deportivas e centros sociocomunitarios que xestiona directamente.

Así o anunciaron o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, tras a reunión que mantiveron este xoves cos líderes do resto de partidos políticos da corporación pontevedresa.

Esta medida adóptase despois de que a Xunta, entre outras cuestións, ordenase a suspensión das clases en todos os niveis educativos en Galicia, restrinxise as visitas a hospitais e residencias ou limitase a celebración de eventos públicos.

Así, Pontevedra tamén anunciou a suspensión do Salón do Libro Infantil e Xuvenil e do resto de actividades impulsadas polo Concello como Noites Abertas. En función da evolución do coronavirus tamén se avaliará suspender feiras e mercados.

"Que se supriman as clases e se pechen os centros non é para que despois a xente se bote á rúa a lo loco", asegurou o alcalde

Ademais, o goberno municipal recomenda que outras entidades e asociacións tamén cancelen os seus eventos, entre eles as Festas de Campolongo, ante esta situación excepcional.

Fernández Lores explicou que, con respecto ao persoal municipal, implantaranse medidas de conciliación e que parte do persoal fará teletraballo. O resto, engadiu, repartiranse en quendas de mañá e tarde para distribuír o traballo "e que non se xunte tanta xente" nas dependencias municipais. Estas medidas serán acordadas cos sindicatos.

O alcalde, que fixo un chamamento á tranquilidade, apelou tamén á conciencia colectiva da poboación porque "que se supriman as clases e se pechen os centros non é para que despois a xente bótese á rúa a lo loco".

Engadiu que os cidadáns deben lembrar que "ninguén ten inmunidade" e que todos somos "susceptibles" de contraer a enfermidade, polo que é responsabilidade "de todos" evitar que aumente o pico de contaxio e se atrase a curva de evolución do coronavirus.