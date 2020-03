Os ximnasios tamén pechan debido ao avance do coronavirus

Desde este sábado e ata polo menos o mes de abril, os ximnasios de Pontevedra permanecerán pechados e súmanse aos establecementos de carácter público de toda a cidade a pesar de tentar manter as medidas de hixiene durante estes días.

Ante a necesidade de pechar as súas portas para garantir a seguridade e o benestar da poboación, hai algúns centros que van realizar publicacións de adestramentos a través das redes sociais con explicacións, fotos e vídeos.

Desta maneira, durante os días que non se permita o acceso, todo aquel que queira manter a forma física non terá escusa e poderá manterse activo dentro de casa.

Outros, como o de Complexo Deportivo de Campolongo, bonificará todos os servizos pagos e non gozados e non cobrará as cotas ata ter data fixa de apertura.