Núñez Feijóo abre a porta a suspender as eleccións galegas: "Son absolutamente secundarias"

As eleccións galegas do próximo 5 de abril están no aire. O coronavirus ameaza cunha posible suspensión desta cita coas urnas. O propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que esta cita electoral, agora mesmo, é "absolutamente secundaria".

Para Núñez Feijóo, estas eleccións "xa non forman parte dá miña axenda" como presidente, xa que afirmou que "o único que nos preocupa" é a crise de saúde pública que está a provocar a expansión do coronavirus.

O presidente da Xunta asegurou que estas eleccións "só se poderán celebrar" se os galegos poden votar "con garantías" e todos os membros das mesas electorais poden estar doce horas nos colexios "con absoluta garantía".

Aínda que recoñece que se trata dunha decisión que corresponde, tras estudar os mecanismos legais, ao goberno central, Núñez Feijóo recomendou aos galegos que "estean tranquilos" porque se non existen estas garantías para celebrar as eleccións "ou diremos".

A este respecto, o presidente galego asegurou estar en contacto permanente co lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, e comunicou que ambos os gobernos están a analizar os protocolos que habería que activar "no caso de que cheguemos á conclusión de que o máis recomendable é suspender as eleccións".

Ademais, Feijóo recomendou a todos os partidos suspender os actos de precampaña, como xa anunciou que fará o PP, e analizar a partir do próximo luns se se prorroga esta suspensión, tendo en conta ademais que a campaña en todo caso aínda comezaría "legalmente" o próximo día 20.

A esta recomendación tamén se sumou o BNG, que confirmou que cancela todos os actos previstos para os próximos días.