Pechadas temporalmente as oficinas de atención ao cliente de Viaqua

As oficinas de atención ao público de Viaqua permanecerán desde este venres pechadas de forma temporal. A empresa concesionaria da xestión da auga en Pontevedra adopta esta medida para garantir a seguridade e a saúde do persoal e tamén dos clientes, adoptando as recomendacións realizadas pola Xunta de Galicia e polo Goberno do Estado polo coronavirus.

As xestións, segundo informan desde a empresa, poderán seguir realizándose a través das canles de atención non presenciais como o teléfono de atención ao cliente (900 201 230), o teléfono de incidencias (900 201 250) e a oficina virtual.

As canles de atención non presenciais para realizar as xestións recóllense na dirección: https://www.viaqua.gal/gl/canales-de-contacto

A compañía sinala que aplicou todos os protocolos de prevención establecidos polas autoridades sanitarias para o persoal e canceláronse os desprazamentos en transporte con gran afluencia de usuarios. As reunións, internas e con provedores externos, realízanse a través do teléfono ou por vídeochamada. Tamén sinalan que para garantir o bo funcionamento está a impulsarse o teletraballo do persoal.

Viaqua sinala que cancelaron as visitas técnicas e de carácter xeral de persoas externas ás súas instalacións ata que a situación provocada polo coronavirus supérese.