Santa Kata tamén sucumbe ao coronavirus e suspende a súa celebración

Unha das festas máis populares do campus universitario pontevedrés, Santa Kata, non poderá celebrarse este ano. O motivo: a expansión do coronavirus. Así o anunciou este xoves a Universidade de Vigo que, xunto con esta festa, cancelou tamén numerosos eventos.

Así, a festa do patrón de Ciencias Sociais, que se ía a celebrar en abril, súmase ao resto de de festividades das diferentes facultades da universidade, entre elas San Pepe, Santa Catalina e San Aquiles, ou todo evento extraacadémico que teña máis de cen asistentes.

É unha das medidas que, tras o anuncio da suspensión das clases, adoptou o comité de seguimento do COVID-19 que puxo en marcha a institución académica e que está constituído por dezasete persoas, entre elas a catedrática África González, presidenta da Sociedade Española de Inmunología.

Ademais, o campus de Pontevedra tamén ordenou o peche de todas as súas bibliotecas e instalacións deportivas e suspendeu a actividade docente en centros hospitalarios.

O reitor Manuel Reigosa pediu a toda a comunidade educativa que sexan "coidadosos" para que evitar que o problema do coronavirus "sexa maior" e sinalou que en función dos acontecementos e da data na que se renoven as clases "podería haber que tomar medidas excepcionais para que os estudantes non perdan o curso".

A universidade, por último, estudará adoptar medidas relativas ao persoal investigador e en canto aos congresos e reunións de seguimento dos proxectos, a decisión adoptada foi a de prohibir os desprazamentos e limitar a participación á vía telemática.

Con respecto ás prácticas externas acordouse seguir as instrucións das respectivas empresas sobre a continuidade, cesamento ou teletraballo, debendo o alumnado notificar a súa situación á persoa encargada de supervisar as súas prácticas.