Un revólver de calibre 32 novo cuxa orixe está por determinar, eixo da investigación do triplo crime

A investigación da brigada de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra sobre o triplo asasinato de Valga segue os seus pasos, agora co investigado e autor confeso xa en prisión, e céntrase, entre outros aspectos, na orixe da pistola usada por José Luis Abet Lafuente para matar á súa ex parella, a súa ex cuñada e a súa ex sogra, Sandra e Alba Boquete e María Elena Jamardo.

A arma é un revólver de calibre 32 recuperado na tarde deste martes por efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil ( GEAS), que se mergullaron no río Tambre nun punto da localidade coruñesa de Tambre indicado polo detido e atopárono xunto a unha caixa de munición.

Fuentes da investigación confirmaron a PontevedraViva que o revólver é novo e a munición tamén, pero non puido establecerse aínda se previamente usouse noutro delito. Respecto diso, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, explicou este martes en Pontevedra que neste momento a Garda Civil está a facer unha investigación "para ver a trazabiilidad dese revólver".

Os investigadores tratan de determinar como o investigado logrou esa arma, pois carecía de licenza, e tamén se xa fora utilizado con anterioridade. Só sábese que é novo e que, xunto ao revólver, no río, tirara "abundante" munición.

O resultado das dilixencias verase nos próximos días, pois se trata de investigacións complicadas, dado que é unha arma obtida "fóra dos circuítos que existen", isto é, no mercado negro.

A Garda Civil segue realizando dilixencias sobre as que o delegado do Goberno pide cautela, para deixar traballar aos investigadores.

Entre outras cuestións haberá que determinar todos os movementos do sospeitoso o día do crime, pois se sabe que se presentou na casa do seu ex parella -que fora a casa familiar ata o divorcio hai case dous anos- e que, tras matar a tiros ás súas tres vítimas, fuxiu do lugar no coche no que chegara minutos antes. Tras deterse na zona da aldea de Ponche Nova para tirar ao río Tambre a arma homicida, dirixiuse á casa da súa nai na localidade coruñesa de Ames, onde vivía desde o divorcio. Desde alí telefonou á Garda Civil para confesar o crime e non opuxo ningunha resistencia á detención. Foi detido pouco máis dunha hora despois do crime.