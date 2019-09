O autor confeso do triplo asasinato de Valga, ante a xuíza de Caldas

Entrada de José Luis Abet Lafuente nos xulgados de Caldas de Reis © Cristina Saiz Persoas ante os xulgados de Caldas á espera do autor do triplo asasinato de Valga © Cristina Saiz Medidas de seguridade ante a chegada do autor do triplo asasinato de Valga aos Xulgados de Caldas © Cristina Saiz

José Luís Abet Lafuente, autor confeso do asasinato a tiros da súa ex muller, a súa ex cuñada e a súa ex sogra diante dos seus fillos menores este luns en Valga, pasou este martes ao dispor do Xulgado de Instrución número 2 de Caldas de Reis.

Tras pasar a noite nos calabozos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, ás 10.45 horas deste martes chegou aos xulgados de Caldas e accedeu ao edificio xudicial entre fortes medidas de seguridade e berros de "asasino", "desgraciado" ou "fillo de puta".

Varias decenas de persoas esperábanlle tras un cordón de seguridade e a Garda Civil despregara un forte dispositivo de seguridade con varios axentes da Unidade Especial de Seguridade Cidadá ( USECIC) da Comandancia de Pontevedra en previsión de incidentes.

Previamente, a partir das 9.30 horas, empezaron a chegar aos xulgados de Caldas algunhas testemuñas do triplo asasinato, entre elas, dúas mulleres que residen nunha vivenda próxima ao lugar do crime que, na mañá deste luns, se encargaron dos dous fillos de 4 e 7 anos do suposto asasino e a súa ex esposa e vítima, Sandra Boquete Jamardo.

O crime produciuse no recinto da casa na que a parella convivira ata o divorcio hai case dous anos no lugar de Carracido, na parroquia de Cordeiro, en Valga. O crime cometeuno cun revolver para o que carecía de licenza e co que disparou de socato contra as tres vítimas. Primeiro contra a súa ex muller, cando estaba sentada no vehículo. Fíxoo a través do portelo e cos seus fillos sentados no asento traseiro. Logo tocoulles ás outras dúas, primeiro á súa ex cuñada e logo á súa ex sogra, Alba Boquete Jamardo e María Elena Jamardo.

Tras matar os seus tres vítimas, fuxiu do lugar no coche no que chegara minutos antes. Tras deterse na zona da aldea de Ponche Nova para tirar ao río Tambre a arma homicida, dirixiuse á casa da súa nai na localidade coruñesa de Ames, onde vivía desde o divorcio. Desde alí telefonou á Garda Civil para confesar o crime e non opuxo ningunha resistencia á detención. Foi detido pouco máis dunha hora despois do crime.

Os corpos das tres mulleres atópanse en instalacións do Imelga, onde se lles practica a autopsia. Ao remate dos traballos forenses, instalarase unha capela ardente no auditorio de Valga para velar ás tres mulleres.