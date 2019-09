O autor confeso do triplo asasinato de Valga perde a patria potestade dos dous fillos que presenciaron o crime

O Xulgado de Instrución número 2 de Caldas de Reis decidiu suspenderlle a patria potestade a José Luis Abet Lafuente, autor confeso da morte a tiros da súa ex muller, a súa ex sogra e a súa ex cuñada o luns Valga. Perde, en concreto, os dereitos paternales dos seus dous fillos menores, de 4 e 7 anos, que presenciaron o triplo crime, pois tamén ten outro fillo froito dunha relación anterior que xa é maior de idade.

A xuíza tomou a decisión este mércores e comunicoulla persoalmente ao directamente afectado, que está desde a tarde do martes no centro penal da Lama como investigado por tres delitos de asasinato, pero foi trasladado desde alí ata os xulgados de Caldas.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, realizáronse unha serie de dilixencias ao investigado e tamén aos nenos, que levan os dous últimos días baixo coidado da súa familia e foron trasladados ao xulgado. Un grupo de especialistas entrevistouse con eles e, ademais, aos menores tomóuselles declaración con todas as garantías e para evitar que teñan que volver declarar no xuízo oral que se celebrará contra o seu pai polo triplo asasinato.

Esta dilixencia realizouse co dobre obxectivo de minimizar o risco do seu victimización secundaria e protexer a calidade do seu testemuño como elemento de proba no curso do proceso, pois cabe apuntar que foron as únicas testemuñas directas do triplo crime.

Fuentes xudiciais confirmaron que os menores e o seu pai non se viron en ningún momento a pesar de coincidir no interior dos xulgados caldenses. Tras comunicarlle a xuíza que lle suspendía a patria potestade , o home abandonou o edificio xudicial con destino á Lama. A xuíza decretou este martes o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza e, segundo fontes da investigación, agora xa pasou a preso preventivo.

Agora a xuíza deberá tomar unha decisión sobre a quen concede a custodia dos menores, que no momento do crime estaban no interior do mesmo coche que a súa nai, Sandra Boquete Jamardo, que se dispoñía a levarlles ao colexio. De momento, están baixo o coidado dun tío avó de forma temporal e sábese que hai varios familiares que se ofreceron a encargarse deles, pero a xuíza decidirá agora se concede a custodia a algún deles ou á Xunta de Galicia, administración con competencias en materia de menores.

José Luis Abet presuntamente disparou á súa ex muller catro veces a través do portelo e, a continuación, matou tamén á súa ex cuñada e tía dos nenos, Alba Boquete, preto do coche e á súa ex sogra e avoa dos menores, María Elena Jamardo, a poucos metros dentro da mesma leira da vivenda.

No marco da investigación que se segue sobre este triplo crime, e que capitanea a Brigada de Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, unha patrulla policial desprazouse este mércores, pasadas 48 horas do triplo crime, ata o lugar dos feitos e recolleu unha serie de probas do seu interior.