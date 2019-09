Conmoción en Valga por un triplo crime machista que tinxe Galicia de loito

A localidade pontevedresa de Valga volveuse a ver sacudida por un novo crime machista. Un home de 45 anos, José Luis Abet Lafuente, foi detido pola Garda Civil como presunto autor do asasinato de tres mulleres, a súa ex parella, a súa ex cuñada e a súa ex sogra.

"Este es un momento terrible. Es uno de esos crímenes que te rompe por dentro", relatou a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, que confirmou que o crime se produciu ás oito da mañá no lugar de Carracido, na parroquia de Cordeiro.

O presunto asasino empregou unha arma curta para acabar coa vida das tres mulleres, todas elas naturais de Campaña. Primeiro disparou contra a súa ex muller, Sandra B.J., de 39 anos, que estaba a preparar aos dous fillos que a parella tiña en común, de 7 e 4 anos de idade, para que foran ao colexio.

Os dous nenos, segundo confirmou Larriba, estaban xa dentro do coche cando o seu pai disparou contra a súa nai, que estaba á beira o vehículo. Ambos os menores atópanse temporalmente en casa duns veciños que teñen nenos pequeños. Quedarán baixo a custodia dun familiar.

Tras acabar coa vida da súa exparella, José Luis Abet Lafuente accedeu á vivenda e no interior da finca disparou mortalmente contra a súa ex sogra e a súa ex cuñada, María Elena J.F. e Alba B.J., de 58 e 27 anos de idade respectivamente.

Ningunha delas residía neste domicilio pero era habitual que ambas de desprazasen alí para axudar a Sandra cos nenos e, como nesta ocasión, levalos ao colexio mentres a nai dos pequenos ía traballar.

Tras cometer o crime, o home deuse á fuga e foi detido pouco despois a uns trinta quilómetros. Atopábase nas inmediacións da casa da súa nai, no municipio coruñés de Ames, onde residía desde a separación da parella, que se produciu hai dous anos.

Maica Larriba explicou que as autoridades teñen rexistrados dous casos de violencia de xénero no municipio, un de risco medio e outro de risco non apreciable, pero ningún deles era o de Sandra B.J., xa que non constan denuncias previas.

Tampouco había constancia de antecedentes nin denuncias previas por violencia de xénero nin nos servizos sociais nin no Centro de Información á Muller da localidade.

Ao lugar dos feitos, ademais de Maica Larriba, trasladáronse entre outros o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o alcalde de Valga, José María Bello Maneiro.

Desde 2003, segundo lembrou a subdelegada do Goberno, 60 mulleres foron asasinadas en Galicia vítimas da violencia machista, 25 delas na provincia de Pontevedra.

Este é o segundo crime machista que se rexistra en Valga, un municipio de apenas seis mil habitantes, no que vai de ano.

O pasado mes de marzo un home matou á súa muller dun tiro cunha escopeta de caza e despois suicidouse.

REPULSA MUNICIPAL

Tras coñecerse este novo crime machista, a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, trasladou a "repulsa" do Concello de Pontevedra por un episodio que demostra que para combater esta secuela " non bastan as boas intencións".

Gulías fixo un chamamento a "mobilizarse na rúa" para condenar a estes asasinos e esixir das autoridades "que se tomen medidas" tanto desde o punto de vista político como orzamentario para que as mulleres conten con ferramentas que as protexan.

Pola súa banda, a edil de Igualdade, Paloma Castro, asegurou estar "farta" deste "goteo incesante" de vítimas que deixa a violencia machista e instou a loitar contra a violencia de xénero desde a educación "porque algo está a fallar".

As bandeiras do Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra ondean xa a medio mastro como símbolo de repulsa ante este triplo asasinato que, segundo Carmela Silva, "conmocionounos e indignounos".

"Non hai dereito. É unha inxustiza, é insoportable e non hai palabras para definir toda esta dor que sentimos", sinalou Silva, que instou aos dirixentes políticos a manter un compromiso "firme" coa igualdade.

A dirixente socialista reclamou que se recoñeza "alto e claro" que existen as violencias machistas e pediu un compromiso "contundente" de que ninguén pactará con quen as nega. "Estamos fartas de hipocrisía", explicou Silva, que lamenta que vaian ir a Valga "os mesmos que pactan con Vox, cos que negan a violencia machista".