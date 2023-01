O triplo crime que puxo a Valga na crónica negra do machismo chega a xuízo en Pontevedra o 6 de marzo

O 16 de setembro de 2019, a localidade pontevedresa de Valga entrou de cheo nas páxinas principais da crónica negra do machismo en España. Tal e como acabou confesando logo, José Luis Abet matou a tiros á súa ex muller, Sandra Boquete Jamardo (de 39 anos); a súa ex cuñada, Alba (27); e a súa ex sogra, Elena Jamardo (58) en presenza dos seus fillos de 4 e 7 anos.

Tres anos e medio despois, o 6 de marzo de 2023, chegará a xuízo. Será xulgado por un tribunal de xurado na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Abet, autor confeso do triplo crime, será xulgado por tres delitos de asasinato, un delito de tenencia ilícita de armas e dous delitos de lesións psíquicas graves. Trátanse estes dous últimos de delitos dos que as vítimas son os seus dous fillos, que tiña en común coa súa ex muller e dos que perdeu a patria potestade tras o asasinato.

A xuíza titular do Xulgado de instrución número 2 de Caldas de Reis, Cristina Sánchez Neira, ditou en setembro un duro auto de apertura de xuízo oral no que recolle que Abet "quixo expresamente que os seus fillos menores de idade presenciasen como mata á súa ex muller, nai dos menores, razón pola que realizou o crime cando se dispoñían a ir ao colexio". Como consecuencia de presenciar como o seu pai matou á súa nai, a súa tía e a súa avoa, os menores resultaron con graves danos psicolóxicos.

O fiscal pide que durante o xuízo se reproduza o DVD que contén a declaración dun dos nenos a porta pechada a fin de evitar a exposición pública da imaxe do menor, así como dos vídeos gravados polo acusado e os audios e mensaxes que había no seu teléfono móbil. Tamén pide a audición das chamadas efectuadas ao 112 o día dos feitos.

No caso de que o tribunal decida que si ten que declarar o neno, pide que o faga mediante videoconferencia a porta pechada, de maneira que se evite todo tipo de contacto visual co acusado. Ademais, para "reducir ao mínimo o impacto emocional" pide que estea acompañado o menor por un psicólogo da Oficina de Atención ás Vítimas.

A Fiscalía e as acusacións particulares, exercidas pola familia das vítimas, a Xunta de Galicia e a fundación Amigos de Galicia, solicitarán ao xurado que o declare culpable e á Audiencia que lle impoña a pena de prisión permanente revisable.

No escrito de acusación da Fiscalía especifícase que ao acusado debe aplicárselle a circunstancia agravante de parentesco e que, ademais da prisión permanente revisable polos asasinatos, que se lle impoña a prohibición de residir e acudir ao termo municipal de Valga durante 35 anos e a privación da patria potestade.

Pola tenencia ilícita de armas, pide tres anos de prisión e seis anos de privación do dereito á tenencia e porte de armas. Polas lesións psíquicas, a pena que pide é de dez anos de prisión, cinco por cada delito, e a prohibición de aproximación a cada un dos seus fillos a menos de 500 metros, calquera que sexa o lugar en que se atopen, durante 10 anos, así como a prohibición de comunicarse con eles por calquera medio durante o mesmo tempo e a privación da patria potestade.

En concepto de responsabilidade civil, a Fiscalía pide para o acusado que indemnice ao seu ex sogro con 475.000 euros pola perda da súa esposa e as súas fillas e a cada un dos seus fillos con 341.000 euros pola perda da súa nai, a súa avoa e a súa tía polas lesións psíquicas causadas. Tamén pide para a avoa da súa ex muller 340.000 euros pola perda da súa filla e as súas netas; para a parella de Alba Boquete, 110.00 euros; e para cada un dos tíos avós do seu ex, 70.000 euros.

A súa defensa pide a súa absolución ou, subsidiariamente, que se lle condene por tres delitos de homicidio, dous delitos de lesións psíquicas e un de tenencia ilícita de armas.

O crime cometeuno cun revólver marca Ruger de calibre 32 longo en perfecto estado de funcionamento que comprou, segundo a xuíza instrutora, "coa finalidade de matar á súa ex muller".

O tribunal de xurado deberá determinar se é ou non culpable deste triplo crime ocorrido antes das 8.00 horas da mañá do 16 de setembro, cando acudiu ao domicilio no que vivían a súa ex muller e os seus dous fillos en Caracido, Cordeiro (Valga) "a propósito de que a esa hora era cando saían do mesmo en coche para saír ao colexio".

Para sorprendela e evitar que fuxise, colocou o seu vehículo diante da porta do garaxe e esperou de pé ao seu lado a que se abrise a porta. En canto a súa muller se dispoñía a saír do garaxe, viuse obrigada a deter o vehículo que conducía, momento que aproveitou para poñerse á altura do portelo do condutor e, tras apuntarlle á cabeza coa arma que levaba oculta nas costas, dispararlle coa intención de matala.

Un primeiro tiro impactou na súa cara e logo disparoulle dúas veces no pescozo e unha no peito, acabando coa súa vida de maneira inmediata en presenza dos seus dous fillos, que ocupaban a parte traseira do coche.

Acto seguido, segundo o auto de apertura de xuízo oral e o escrito de acusación da Fiscalía de Pontevedra, subiuse ao seu vehículo e abandonou o lugar. Cando levaba uns metros percorridos, observou como chegaba de fronte a el, o coche conducido pola nai da súa ex muller, no que viaxaba como ocupante a súa irmá Alba. Ambas dirixíanse a toda velocidade ao domicilio porque Sandra chamara por teléfono á súa irmá pedindo axuda.

Nese momento, decidiu tamén acabar coa vida de ambas, razón pola que cambiou o sentido da súa marcha e perseguiunas en coche ata chegar á casa. Unha vez alí, detivo o vehículo e, tras recargar o revólver, apeouse. Sorprendeunas no momento no que tentaban socorrer a Sandra, sen que tivesen posibilidade algunha de fuxida.

Abet, segundo revelou a investigación da Garda Civil, disparou alternativamente en catro ocasiones contra a súa ex sogra, á que alcanzou na cabeza, a coxa e dúas veces no peito. Á súa ex cuñada disparoulle en tres ocasións, unha na cabeza, outra no peito e a última no ombreiro dereito. Puxo fin á vida de ambas as dúas no acto.

Estes feitos tamén foron presenciados polos seus fillos menores, que trataron de esconderse nas proximidades. Tras o triplo crime o acusado díxolles, que esperasen alí que viría buscarlles a Garda Civil e abandonou o lugar no seu coche.