Pontevedra súmase á Emerxencia Feminista

Paloma Castro anuncia a adhesión do Concello á Emerxencia Feminsita © Cristina Saiz

Pontevedra sairá á rúa este venres para expresar o seu completo rexeitamento á violencia de xénero, que o pasado luns sacudiu Valga cun triplo asasinato a cargo dun home que disparou á súa exmuller, exsogra e excuñada diante dos seus fillos menores. Todos os grupos da corporación pontevedresa apoiaron esta mañá a moción presentada polo PSOE para unirse ao movemento de Emerxencia Feminista, que convocou mobilizacións en todas as cidades de España para acabar con esta lacra.

"É moi necesaria, esiximos maior compromiso porque estamos nunha situación de alerta", dixo a concelleira de Benestar Social e Igualdade, Paloma Castro. Os asistentes están convocados para as 20.30 horas na praza de España e a marcha, polas principais rúas do centro urbano, dará comezo ás 21 horas. "Está todo ou mundo invitado, mulleres e homes", recalcou a edila, que pide o apoio masivo de toda a sociedade para reverter esta situación.

Ademais da concentración e marcha, á que a organización pide acudir vestido de negro "porque estamos de loito", a fachada do concello sera iluminada de violeta e a propia concelleira lerá un manifesto de condena da violencia de xénero asinado por todos os integrantes da corporación pontevedresa. No seu discurso pedirá que toda a sociedade condene a violencia de xénero e tamén a aqueles grupos políticos que non a recoñecen. Tamén se vai a referir Castro ao PP nacional pedíndolle que asuma tamén este compromiso e non vaia da man de VOX.