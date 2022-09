O autor confeso do crime de Valga será xulgado por tres delitos de asasinato

Paso a disposición xudicial do autor confeso do triplo crime de Valga nos xulgados de Caldas © Cristina Saiz

O autor confeso do triplo crime de Valga, José Luis Abet, será xulgado por tres delitos de asasinato, segundo recolle o auto de apertura de xuízo oral que emitiu a titular do xulgado de instrución número 2 de Caldas de Reis.

Ademais de imputarlle os asasinatos da súa ex muller, Sandra B.J., de 39 anos; da irmá desta, Alba B.J., de 27 anos; e da nai de ambas, María Elena J.F., de 57 anos; Abet enfróntase a un delito de tenencia ilícita de armas, pola pistola que usou para matalas.

O crime, que se produciu en setembro de 2019 nas inmediacións da casa de Sandra B.J., cometeuse diante dos dous fillos da parella, que entón tiñan 7 e 4 anos, polo que a Fiscalía engade á acusación dous delitos de lesións psíquicas graves.

O fiscal e as acusacións particulares, exercidas pola familia das vítimas e pola fundación Amigos de Galicia, solicitarán para el a prisión permanente revisable.

A defensa de José Luis Abet, pola súa banda, presentou un escrito no que alega que o seu cliente "non é autor de infracción ou actuar punible algún" e, no caso que sexa condenado, solicita que o sexa por tres delitos de homicidio, pola morte das tres mulleres. Aceptarían a maiores o delito de tenencia ilícita de armas e rebaixarían os danos producidos aos seus fillos a dous delitos de lesións.

O xuízo, aínda sen data, celebrarase na Audiencia de Pontevedra con xurado popular.

Abet, segundo consta no auto, acudiu o 16 de setembro de 2019 ao domicilio no que a súa ex muller residía cos seus dous fillos, en Cordeiro (Valga), tras adquirir previamente un revólver co número de identificación borrado e unha caixa completa de munición.

Cando a vítima dispoñíase a levar aos nenos ao colexio, o seu ex marido bloqueoulle a saída do garaxe co seu coche e disparoulle catro tiros a través do portelo, un na cara, dúas no pescozo e un cuarto no peito, todo iso en presenza dos seus fillos.

Tras matar á súa ex mulle, o autor confeso do crime subiu no coche e marchou pero, ao cruzarse co vehículo no que chegaban a súa ex cuñada e a súa ex sogra, que recibiran unha chamada de socorro por parte da vítima, deu media volta e seguiunas ata a vivenda.

Ao chegar, segundo relata a auto xudicial, o acusado recargou o revólver e sorprendeu ás dúas mulleres cando tentaban socorrer a Sandra B.J., disparando sete veces contra elas -na cabeza e no peito- e matándoas no acto.

José Luis Abet "quixo expresamente" que os seus dous fillos, que trataron de esconderse nas proximidades, "presenciasen como mataba á súa ex muller, nai dos menores, razón pola que realizou o crime cando se dispoñían a ir ao colexio", engade a resolución.

Como consecuencia de presenciar como o seu pai matou á súa nai, a súa tía e a súa avoa, os menores resultaron con graves danos psicolóxicos.