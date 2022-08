Piden prisión permanente revisable para o autor confeso do triplo crime de Valga

A Fiscalía solicitará a prisión permanente revisable para o autor confeso do triplo crime de Valga, José Luis Abet, que en setembro de 2019 matou a tiros á súa ex parella, Sandra B.J., de 39 anos.

Antes de abandonar o lugar disparou tamén contra a súa ex sogra, María Elena J.F. e contra a súa ex cuñada, Alba B.J., de 57 e 27 anos de idade respectivamente, matándoas no acto.

Os disparos producíronse en presenza dos dous fillos que a parella tiña en común, de 7 e 4 anos de idade, aos que a súa nai ía levar ao colexio no momento do crime.

Á petición de prisión permanente revisable sumáronse as acusacións particulares, exercidas pola familia das vítimas e pola fundación Amigos de Galicia.

Así o ratificaron estas tres partes na vista preliminar que, por este triplo crime, celebrouse este martes no xulgado de instrución número 1 de Caldas de Reis.

Tratábase dun trámite previo á apertura do xuízo oral, que a titular do xulgado de primeira instancia deberá aprobar agora no prazo de tres días e que se celebrará con xurado popular, aínda sen data fixada, na Audiencia de Pontevedra.

Abet, que se atopa cumprindo prisión provisional no centro penal de Mansilla de las Mulas (León), compareceu na vista de maneira telemática pero optou por non declarar, segundo confirmaron os letrados da acusación particular.

A defensa do autor confeso do crime, pola súa banda, solicitou que na cualificación dos feitos se teña en conta que o seu cliente tiña diminuída a súa capacidade no momento dos asasinatos, debido a unha enfermidade psíquica.