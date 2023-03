Evitar un maior sufrimento aos orfos, principal motivo para non dar publicidade ao xuízo polo crime de Valga

O "interese superior" dos dous fillos de José Luis Abet e Sandra Boquete Jamardo e o "importante risco de revictimización" que sofren foi o motivo esgrimido pola Audiencia Provincial de Pontevedra para decidir xulgar a porta pechada ao primeiro polo coñecido como triplo crime de Valga.

A sección segunda acordou este luns, na primeira sesión do xuízo, esta medida excepcional para protexer os fillos do asasino e dunha das súas tres vítimas, de 4 e 7 anos. José Luis Abet matou á súa ex muller, Sandra Boquete Jamardo (de 39 anos); a súa ex cuñada, Alba (27); e a súa ex sogra, Elena Jamardo (58) disparándolles en presenza dos nenos.

Os menores son vítimas en si mesmos, pois sufriron graves danos psicolóxicos por presenciar os feitos, e á vez fillos, netos e sobriños das asasinadas. Cando o seu pai disparou á súa nai, estaban no asento traseiro do coche e, cando foi a por a súa avoa e a súa tía, escondidos nas proximidades, de modo que o presenciaron todo.

A fiscala do caso, María Luisa Fraga, pediu a celebración a porta pechada e logo adheríronse á súa petición todas as partes acudidas nesta causa. A continuación, a maxistrada consultou aos membros do xurado (oito mulleres e tres homes, contando os nove titulares e os dous suplentes) e tamén coincidiron.

Previamente, a maxistrada que preside o tribunal, Rosario Cimadevila, solicitou un informe pericial que determinou que "o seu superior interese ha de ser protexido fronte a calquera outro dereito pese ao innegable interese xeral" que ten un xuízo destas características.

A Audiencia permitiu o acceso dos medios de comunicación á sala de vistas para escoitar a decisión e, nesta breve audiencia pública, leuse a decisión do tribunal, que explicou que é necesario adoptar as medidas necesarias "para evitar que a celebración de xuízo se convirta nunha nova fonte de prexuízos para a vítima".

Engade tamén que é necesaria esta decisión "en atención ás particulares circunstancias e gravidade dos feitos, que afectan á indemnidad psíquica e intimidade de vítimas menores".

O avogado da familia das vítimas, Manuel Martín, insistiu, ao final da sesión, na necesidade de "salvagardar a integridade psíquica e moral dos nenos, que en definitiva son as auténticas vítimas deste suceso".

O avogado da Fundación Amigos de Galicia, Francisco José Lago Calvo, que exerce a acusación popular, insiste en que o informe do psicólogo "foi claro neste sentido" e que celebralo en audiencia pública "non era conveniente polo interese superior do menor".

A fiscala sostén, no seu escrito de acusación, que o acusado "quixo expresamente que os seus fillos menores de idade presenciasen como mata á súa ex muller, nai dos menores, razón pola que realizou o crime cando se dispoñían a ir ao colexio". Tamén para protexer aos nenos, no seu día, xa se lles tomou declaración xudicial con todas as garantías para evitar que tivesen que volver declarar no xuízo.

A fiscala pide que durante o xuízo reprodúzase o DVD que contén esa declaración dun dos nenos a porta pechada a fin de evitar a exposición pública da imaxe do menor. No caso de que o tribunal decida que si ten que declarar o neno, pide que o faga mediante videoconferencia a porta pechada, de maneira que se evite todo tipo de contacto visual co acusado. Ademais, para "reducir ao mínimo o impacto emocional" pide que estea acompañado o menor por un psicólogo da Oficina de Atención ás Vítimas.

Abet, que se enfronta á pena de prisión permanente revisable, está acusado de tres delitos de asasinato, un delito de tenencia ilícita de armas e dous delitos de lesións psíquicas graves, cuxas vítimas son os seus dous fillos, dos que perdeu a patria potestade.