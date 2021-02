Núñez Feijóo augura unha apertura "gradual e prudente" pero advirte que "non podemos fallar ata maio"

En apenas tres días, a Xunta de Galicia prevé anunciar se se flexibilizarán "algo ou moito" as restricións impostas pola alta incidencia da covid-19. Será o vindeiro luns, tras a reunión do comité clínico, segundo avanzou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

Aínda que matizou que "en ningún caso" se volverá a "situacións anteriores", Núñez Feijóo avanzou que se Galicia "evoluciona ben" nos próximos días poderase iniciar unha apertura "gradual e prudente", que sexa "acorde" á situación epidemiolóxica da comunidade.

O obxectivo do estudo desta situación, segundo o dirixente autonómico, é que Galicia manteña unha "incidencia baixa" no próximos tres meses. "Temos que non fallar", asegurou, ata principios do mes de maio "porque nos xogamos moitas vidas".

Con respecto ao alivio das restricións, Feijóo asegurou que é "evidente" que haberá "dificultades" para que estas sexan na hostalería, ao trasladar que "lamentablemente" se trata dun sector "crítico" no índice de contaxios.

Tras aclarar que "en ningún caso" os hostaleiros son "responsables" desta situación, o titular do executivo afirmou que a baixada da incidencia nun 45% na última semana "ten unha relación directísima con este sector" que, ao seu xuízo, é unha "vítima máis" da pandemia.

O comité clínico, segundo o presidente da Xunta, tomará as decisións "oportunas" baseándose non só na incidencia acumulada senón tamén na cifra de novos contaxios, na porcentaxe de PCR positivas ou nas hospitalizacións.

A este respecto, o presidente galego recoñeceu que segue habendo unha "presión asistencial alta", especialmente nas unidades de coidados intensivos e nos hospitais da Coruña, Ferrol, Santiago e Pontevedra, polo que "non podemos caer na autocompracencia".