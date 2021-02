Comeza o cribado en Vilalonga: "Xa o tiñan que ter feito antes", afirman os veciños

Cribado en Vilalonga pola covid-19 © Mónica Patxot Cribado en Vilalonga pola covid-19 © Mónica Patxot Extinción dun incendio nun coche durante o cribado en Vilalonga pola covid-19 © Mónica Patxot

Entre o desexo de facerse a proba e a resignación porque "xa o tiñan que ter feito antes". Así acudiron as persoas convocadas por Sanidade ao cribado preventivo no centro de saúde de Vilalonga, en Sanxenxo, para detectar portadores asintomáticos da covid-19.

Desde primeira hora da tarde o goteo de pacientes foi constante. Ata 840 persoas tiñan cita este xoves para facerse a PCR. É un terzo das preto de 2.600 persoas, de entre 40 e 49 anos, que foron convocadas para esta mostraxe.

"Eu estou encantado. É a primeira vez que me meten o pau polo nariz", sinalaba un dos participantes neste cribado á saída da proba. "Todo o que sexa asegurarnos de que non estamos contaxiados está ben", engadía mentres esperaba pola súa muller.

Tres equipos de enfermería son os encargados de recoller as mostras dos pacientes que, nada máis chegar, son separados en tres grupos para que non se produzan aglomeracións.

Os resultados negativos destes cribados serán comunicados por SMS, mentres que os positivos notificaranse contactando directamente vía telefónica con cada persoa.

Este é a mensaxe que, tras a PCR, trasládanlles as enfermeiras aos pacientes. Haberá que esperar para saír de dúbidas, aínda que eu atópome ben", explica unha das sanxenxinas convocadas ao cribado que, ao seu xuízo, "chega tarde" e debería ter sido tras o Nadal.

Cuestiona, entre outras cousas, que se dirixiu este cribado a un núcleo de poboación que pode participar no programa activado nas farmacias da provincia. "Nós temos esa opción. Igual sería mellor que mirasen noutra xente", asegura.

Iso si, cre que é "estupendo" que se fagan estes rastrexos de asintomáticos.

Para este cribado, o goberno municipal instalou unha carpa no exterior do centro de saúde, con entradas e saídas diferenciadas, para que as persoas puidesen esperar a súa quenda e protexerse da incesante choiva que caeu durante toda a tarde.

Ademais, axentes da Policía Local e persoal do servizo municipal de emerxencias despregaron un operativo especial para garantir o cumprimento das medidas sanitarias e evitar aglomeracións ás portas do centro de saúde.

A anécdota desta primeira xornada de cribado produciuse sobre as cinco da tarde cando un coche comezou a arder nun aparcamento situado xunto ao centro de saúde.

A rápida intervención dos servizos de emerxencias, que se atopaban coordinando o dispositivo de seguridade do cribado, permitiu extinguir as lapas de inmediato e que os danos foran mínimos, limitándose ao coche sinistrado.