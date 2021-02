A Xunta aborda co sector o plan de hostalería segura que guiará a desescalada © Xunta de Galicia

A Xunta avanzará, en colaboración co sector, nun plan de hostalería segura para que unha vez que a evolución epidemiolóxica do coronavirus permita a súa reapertura esta se leve a cabo nun escenario con tódalas garantías sanitarias.

O protocolo abordouse na tarde deste luns nunha reunión entre o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda; a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con representantes de asociacións de empresarios de hostalería e restauración.

O plan trasladado ao sector baséase en tres piares: máxima seguridade no acceso aos establecementos, máximo seguimento de posibles gromos e máximo control no cumprimento das normas.

Así, por unha parte, co obxectivo de garantir a seguridade no acceso, os negocios de hostalería deberán indicar na entrada ao local o límite máximo de aforo para que os clientes saiban se poden acceder e, no interior, cumprir a distancia de 1,5 metros de separación entre as mesas.

Ademais, o goberno galego traballará na posta en marcha dun sistema de rexistro das entradas dos clientes, é dicir, un sistema de rastreo que permita localizar de xeito áxil e sinxelo aquelas persoas que estivesen en contacto no local cun positivo por covid-19 e ante un gromo poder proceder ao seu illamento.

En terceiro lugar, a Xunta levará a cabo un plan de control para garantir o máximo cumprimento das normas adoptadas polas autoridades sanitarias para previr a covid-19 nos establecementos de hostalería. Para executar este plan precisará da colaboración dos concellos e entre as forzas e corpos de seguridade.

O proceso de desescalada das restricións sanitarias na hostalería avaliarase nas reunións do comité clínico unha vez analizada a tendencia da evolución dos datos epidemiolóxicos en cada área.

Na reunión reiterouse que a Xunta porá en marcha de forma inminente o segundo Plan de Rescate, co que sumará 160 millóns en apenas catro meses, e cuxa tramitación administrativa se está a realizar de xeito urxente cara a publicar a primeira orde de axudas esta semana no DOG.

Mentres tanto, a Federación Provincial de Empresarios de Hostalería presentou diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contencioso-administrativo contra a decisión da Xunta de manter o peche da hostalería, a partir do que piden a apertura cautelar do sector hostaleiro, que leva pechado desde o 27 de xaneiro.