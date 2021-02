A Xunta amplía as axudas a unha hostelería que intensifica as movilizacións

A hostalería de Pontevedra, Poio e Marín escenifica o seu enterro © Mónica Patxot

O orzamento da liña de axudas aprobada pola Xunta para facilitar ás empresas hostaleiras a adaptación ás actuais circunstancias sanitarias amplíase ata os 7 millóns de euros. O Diario Oficial de Galicia recolle este luns que estes fondos están dirixidos ao acondicionamento dos espazos exteriores e a posta en marcha do servizo de venda a domicilio ou para levar.

A ampliación, segundo explicou o conselleiro de Economía, Emprego e Innovación, Francisco Conde, dá resposta á "enorme" demanda e interese que espertou no sector esta convocatoria que sufraga ata o 80 % do investimento.

O programa contempla apoios económicos directos a autónomos e pemes de menos de 50 traballadores cunhas contías que oscilarán entre un mínimo de 1.200 e un máximo de 20.000 euros. O prazo de presentación estará aberto ata o 28 de febreiro e a orde contempla a posibilidade de recibir por adiantado ata o 50 % do gasto.

Moitos empresarios solicitan esta subvención para reformar os seus locais a través da instalación de peches estables ou desmontables, renovación do mobiliario, instalación de sistemas de iluminación ou calefactores, así como a mellora da fachada exterior dos establecementos. O outro piar da orde sendo tamén moi demandado, o que demostra que moitos establecementos incorporaron o servizo de venda a domicilio aos seus negocios.

Aínda que toda axuda é ben recibida, a hostalería galega mantén as súas protestas. Este mércores está convocado o primeiro acto da Plataforma Na Defensa dá Hostalería Galega, unha manifestación simultánea en 19 cidades galegas. O obxectivo da marcha é denunciar "a pasividade" da Xunta de Galicia á hora de planificar as axudas. "Son unha auténtica perversión do que en realidade merecémonos por lei, que son indemnizacións", exclaman desde Hoempo.

"Somos empresas intervidas polo goberno, ao que esiximos medidas económicas xustas, á altura do dano inflixido. A correcta xestión sanitaria desta crise debe coexistir cunha correcta xestión económica, e non mirar cara a outro lado, coma se deixar morrer a todo un sector que é motor das economías de todas as poboacións de Galicia, non importase", denuncian desde a asociación de hostaleiros de Pontevedra.

A marcha partirá ás 11 horas desde o Edificio Administrativo da Xunta en Pontevedra para dirixirse á Praza de España, onde está prevista unha concentración ás 12 horas, onde se lerá un manifesto conxunto asinado por 19 asociacións de toda Galicia.

Doutra banda, desde Hoempo fan públicos os cambios na directiva da asociación, na que Daniel Lorenzo revela a Carlos Pampín na presidencia da mesma. O vicepresidente Carlos Fontán abandona a entidade despois de asumir o liderado de Cidadáns en Pontevedra e créanse tres vicepresidencias territoriais para Marín, Poio e Pontevedra.