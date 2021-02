O comercio recuperará o seu horario habitual e retómase a actividade cultural a partir deste mércores 17

Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, anunciaba este luns as medidas adoptadas polo comité clínico que se poñerán en marcha a partir deste mércores 17 de febreiro con aperturas graduais e medidas consideradas "admisibles" por parte dos expertos sanitarios.

Desta forma, está previsto que o comercio poida abrir a partir do mércores co seu horario habitual e un aforo do 50% do establecemento. Manteranse os centros comerciais pechados durante as fins de semana.

En deportes, permitirase a apertura das instalacións ao aire libre e a competición federada automática. Tamén se retomará a actividade cultural en bibliotecas, museos, cinemas e teatros autorizando un máximo de ocupación do 30% da súa capacidade habitual.

En relación coa formación, a partir do 22 de febreiro renovaranse as clases presenciais en escolas de idiomas e conservatorios, excepto en materias de canto e de instrumentos de vento. Na Universidade iniciaranse de novo as clases presenciais a partir do 1 de marzo despois de que se desenvolva un cribado entre o alumnado universitario que levará a cabo a próxima semana. Ata ese luns as clases continuarán sendo en liña.

Abriranse os restaurantes das estacións de servizo en vías de altas prestacións para transportistas que poidan demostrar a súa condición profesional. Terán que comer en mesas de maneira individual.

Por último, indicou que se inicia a desescalada nas residencias de maneira gradual a partir do mércores 17. Naqueles centros onde se completou o ciclo de vacina despois de 10 días poderanse realizar tres visitas á semana. Nos centros de persoas discapacitadas, tamén se permitirá aos usuarios que fosen vacinados dez días antes a poder acudir aos domicilios familiares.

Núñez Feijóo indicou que "eu quixera abrir moito máis pero non podo. E quería abrir máis rápido pero non podemos". Sinalou que esta terceira onda está a ser a máis dura porque Galicia está máis preparada pero é máis vulnerable, ao atoparse lastrada pola falta de ferramentas que o Goberno central negoulle como anticipar o toque de queda e porque as novas cepas máis agresivas ten máis opcións de atacar na comunidade galega ao tratarse dun dos territorios con menor inmunidade de España. Lembrou que aquí só o 4,5% da poboación se atopa inmune por superar a enfermidade.

Insistiu en que a interacción social é determinante nos contaxios e por este motivo mantense o peche da hostalería, un sector ao que indicou que se manterán as axudas de 160 millóns de euros. Ademais asegurou que se traballará con hostaleiros para tratar un sistema de hostalería segura coa elaboración dun protocolo no que sexan transparentes as capacidades, para que se coñeza o número de persoas que poidan estar dentro dun local; que se eviten posibles gromos a través dun control das entradas de clientes que estivesen en contacto cun positivo; e, por último, a través dun plan de inspección por parte das policías locais e corpos e forzas de seguridade do Estado.

O seguinte comité clínico será o luns 22 e entón estudaranse as diferentes áreas sanitarias para ver opcións de apertura. Polo momento, o presidente da Xunta lembrou que se mantén o peche perimetral nos Concellos xa que catro hospitais manteñen o nivel 3 nas Unidades de Críticos: Santiago, Ferrol, A Coruña e Pontevedra. Por este motivo, aclarou, Galicia continúa en situación de risco extremo e mantense o nivel máximo de restricións.