A Federación Provincial de Hostaleiros denuncia á Xunta polo peche do sector

O sector da hostalería de Pontevedra reclama axudas para salvar a pequenas empresas e autónomos © Mónica Patxot

A Federación Provincial de Hostaleiros de Pontevedra (Feprohos) presentou este luns unha demanda diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pola decisión da Xunta de ordenar o peche do sector.

O presidente do colectivo, César Ballesteros, declarou esta mañá á saída dos xulgados de Vigo que é unha serie de tres denuncias as que ten preparadas a agrupación. Esta primeira ten como obxectivo conseguir a suspensión cautelar da norma que lles impide abrir, algo que fixo tamén agrupacións da Coruña e que se conseguiu no País Vasco.

O segundo paso será reclamar unha compensación pola obrigatoriedade de reducir aforos e horarios. A terceira refírese aos peches perimetrais e ao prexuízo causado ao sector hostaleiro.

"A situación é insostible, e nin sequera os impostos baixaron", denuncia Ballesteros, quen protesta tamén por unhas axudas que consideran insuficientes e que non dan nin para cubrir os gastos.

Desde Feprohos aseguran estar cansos de "mendigar" unhas axudas que non chegan, polo que decidiron abrazar a vía xudicial para conseguir unha compensación por danos e prexuízos.

Na capital da provincia, Hoempo pronúnciase a favor desta iniciativa. "Todo o que sexa defensa dos intereses do sector neste momento tan convulso apoiámolo a morte", aseguran desde un colectivo no que tamén levan semanas estudando adoptar medidas similares.