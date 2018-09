Unha ex Migueliana relata vivencias "espeluznantes" de abusos sexuais, exorcismos, agresións e sometemento

Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa chegada á Audiencia Provincial de Pontevedra na segunda sesión do xuízo © Mónica Patxot Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa chegada á Audiencia Provincial de Pontevedra na segunda sesión do xuízo © Mónica Patxot

Dolores Espiñeira, que exercía como fiscal da Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo e, como tal, era responsable de velar que se cumprisen os estatutos da asociación de fieis, declarou este venres durante máis de catro horas ante o tribunal da Audiencia Provincial de Pontevedra que xulga as presuntas irregularidades dos denominados Miguelianos e relatou vivencias "espeluznantes" e episodios de exorcismos, abusos sexuais e trato denigrante que se vivían en cásaa ' nai' da Orde en Mougás e que sempre protagonizaría o principal acusado nesta causa, Feliciano Miguel Rosendo da Silva.

A declaración estivo cargada de dureza e, por momentos, Dolores Espiñeira mesmo tivo que deterse, emocionada, nerviosa e chorando. Na parte do seu interrogatorio na que lle preguntaron polas prácticas sexuais nas que participou chegou a desmoronarse e foi necesario un receso da sesión na sala de vistas para que se recuperase.

Dolores Espiñeira ten neste xuízo a dobre condición de acusada e suposta vítima. Está no banco acusada pola Fiscalía por un delito de asociación ilícita polo que piden que sexa condenada a dous anos de prisión e, ademais, tanto o fiscal como a acusación particular considéraa unha vítima da propia organización da que formou parte ata que esta foi disolta pola Igrexa e comezou a investigación xudicial que deu lugar a este xuízo e á acusación sobre as sete persoas que sentan no banco desde este mércores ata o próximo 7 de novembro.

Durante a súa declaración describiu de forma moi explícita os episodios de abusos sexuais aos que asegura que a someteu Feliciano Miguel Rosendo, pero os detalles eludiranse nas informacións difundidas polos medios de comunicación pola súa condición de vítima e pola dureza dos mesmos. Si se pode trasladar que se trata de escenas sórdidas que asegura que sufriu durante varios anos, a partir de 2008, e que o líder da asociación xustificaba porque era para "purificarlas" ou para "sacarles los demonios" que levaban dentro.

Segundo explicou, para xustificar esas relacións carnais "a veces se apoyaba en el Evangelio", asegurando que María Magdalena tiña sete demos e que "yo tenía unos cuantos, Ivana ocho". Ela participaba contra a súa vontade e, ao lembralos, recoñeceu que "lo único que soy capaz de hacer es llorar" e que naqueles momentos nin sequera pedía socorro porque "le tengo mucho miedo". De feito, falou de sensacións de "miedo, terror, pánico a su persona".

Ademais deses abusos, tamén detallou outras características do día a día do colectivo como o seguinte exorcismo ao que asegura que Miguel Rosendo someteu a Ivana Lima, tamén acusada nestas causa, pero que negou durante o xuízo que este tipo de situacións vivísense no colectivo:

"Recuerdo que ella se revolvía, que gritaba, la tiró al suelo, se puso encima… la típica imagen que puedes tener de un exorcismo de una película.

Yo estaba bloqueada, tenía mucho miedo.

La empujó hacia mi. Me la acercó.

- ¿A quién ves?

- ¿Ivana?

- No es ella, no es ella."

Ao longo das máis de catro horas de declaración profundou sobre episodios que detallan o suposto sometemento dos membros de Orde e Mandato."Hay que pensar que el señor Rosendo tenía normalizadas muchas cosas, había mucho control en el ambiente", relatou, e, como exemplo, explicou que "llegamos a dormir con un cubo en la habitación para no salir al baño del garaje".

"Llegamos a dormir con un cubo en la habitación para no salir al baño del garaje"

Segundo describiu, o control era total e cando saían da casa, "tenían que comunicarlo", de tal modo que a Mougás "siempre llegaba con miedo". Dolores Espiñeira respondeu as preguntas do fiscal, do seu avogado e da avogada da acusación particular e relatou que Rosendo conseguía esa autoridade, no seu caso, porque lle xeraba "una deuda moral desde el minuto uno" e porque chegara a el cunha situación de "vulnerabilidad" que xa lle levou por consultas de curandeiros, tarotistas ou videntes.

Desde que lle coñeceu notou unha evolución ao longo dos anos. "Al principio estábamos con un vidente que tenía contacto con el orden espiritual y luego con un hombre de Diós que le aporta un carisma para la formación del grupo". A maioría uníronse a el na súa consulta de videncia e nas súas herboristería e logo xa se fundou Orde e Mandato deixou esas actividades para centrarse na vida relixiosa.

Os avogados defensores de Miguel Rosendo e de Ivana Lima e Iria Quiñones, Marcos García Montes e Bea Seijo, poñen en cuestión o testemuño desta muller porque, na súa situación procesual de acusada, pode mentir e porque, cando se destapou todo este caso apoiaba a Miguel Rosendo e, meses despois, pasou a relatar este tipo de episodios.

Respecto diso, Dolores Espiñeira explicou que ao principio negaba os feitos porque"hay un miedo que yo no lo sé trasladar" e había un "pacto de sliencio asumido" polo que o que pasaba na organización non se contaba, pero, tras unha viaxe a Fátima, tomou conciencia de que debía contalo para non "quedar atrapada", de modo que llo contou primeiro ao seu marido e logo ao xulgado.

Ivana Lima, a superiora xeral das consagradas que xa declarou este xoves como acusada, cuestionou o seu testemuño porque asegura que "tiene un don para actuar" e que na sala montou un "espectáculo". Atribúe ese cambio de declaración a que o xulgado citou como investigado ao seu marido, Marcos C.A., tesoureiro de Orde e Mandato, e decidiu mentir para salvarlle. García Montes e Seijo aseguran que o seu testemuño débese a que chegou a un pacto co fiscal.