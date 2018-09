Os Miguelianos gardaban o pelo e as uñas do seu fundador como "reliquias" dun futuro "santo"

Avogados defensores do xuízo polo caso dos Miguelianos © Mónica Patxot Marcos García Montes e Bea Seijo, avogados © Mónica Patxot Ana Reguera, avogada da acusación particular © Mónica Patxot Acusados na segunda sesión do xuízo polo caso dos Miguelianos © Mónica Patxot

Transcorridos case catro anos desde que saltaron á luz supostas irregularidades no seo da asociación de fieis Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo e, tras haberse escrito centos de noticias e emitirse incontables horas de radio e televisión coas versións dos defensores e os detractores do seu líder e fundador, Feliciano Miguel Rosendo dá Silva, aínda quedan moitos detalles no tinteiro sobre como era a vida nesta organización e como vivían uns e outros o seu día a día. Este xoves empezaron a saír moitos deles no xuízo que se segue na Sección Cuarta da Audiencia Provincial.

Tras unha mañá centrada na declaración de Miguel Rosendo, principal imputado e que se defendeu de todas as acusacións "nunca he tirado del pelo, tocado el culo, dado un puñetazo a nadie", afirmou-, a tarde chegou coa quenda da superiora xeral das mulleres consagradas de Orde e Mandato, Ivana Lima, que se mantén fiel ao fundador da asociación a pesar de que os seus pais e unha das súas dúas irmás forman parte das familias que denuncian as presuntas irregularidades da entidade. A terceira irmá Lima é a esposa do fillo de Rosendo.

Ivana Lima, tamén acusada nesta causa xunto a Rosendo e outras cinco persoas, e para quen o fiscal pide dous anos de prisión por un delito de asociación ilícita, defendeu sen concesións a actividade de Orde e Mandato e ao seu fundador e asegurou que sempre tratou a todos os membros con todo respecto: "siempre nos trató con dignidad".

Ela foi a persoa que revelou unha das cuestións máis sorprendentes sobre o día a día na organización. Segundo as súas propias palabras no interrogatorio que se prolongou durante dúas horas e media, "Miguel se cortaba el pelo y nosotros que estábamos con él en casa madre lo recogíamos del suelo porque Isaac de Vega, Juan Diz..., todos los sacerdotes, nos decían: 'Este hombre es un santo, guardad reliquias porque en el futuro será un santo'. Nos decían que guardáramos el pelo, las uñas".

Estas sorprendentes declaracións revelan a forma en que veneraban a Miguel Rosendo os membros de Orde e Mandato e tamén apoian unha das afirmacións nas que insistiu Miguel Rosendo no seu interrogatorio, que todos o trataban como santo, pero que non era por petición propia, senón que el loitaba contra esa forma de referirse a el.

"¿Se presentó como mártir?", preguntoulle o fiscal o caso. "No, lo decían los sacerdotes. Él, nunca", respondeu Ivana Lima. Ela asegura que Miguel Rosendo non se atribuíu nunca facultades sobrenaturais nin se presentou como Miguel Arcanxo nin como mensaxeiro de Deus, nega que fixese sesións de espiritismo ou que practicase exorcismos e sostén que nunca celebrou sacramentos ou lles impuxo nada.

Fronte a todas esas acusacións que si sosteñen antigos membros da organización, Ivana Lima insiste en que tiña herboristerías nas que todas as prácticas eran normais e que a ela, que chegou a el de moza tras un intento de suicidio, "me habló mucho siempre de Dios y de la importancia que tiene mi vida como persona. Decía que mi vida tenía que cuidarla".

Ivana Lima asegura que eran o resto de sacerdotes e relixiosos que visitaban 'casa nai' da asociación en Mougás (Santa María de Oia) quen decían que teníamos que llamarle santo' y fundador, y que le tratáramos como tal, a lo que Miguel se oponía siempre". Ela mesma, aínda que "reconocía que, como hijo de la Iglesia ,llevaba el camino hacia la santidad", asegura que nunca lle chamou así.

Tras negar todo tipo de abusos, agresións, coaccións ou rituais de índole ou contido sexual na organización, tamén defendeu a súa propia actuación na organización, pois está acusada por pertencer a un colectivo con irregularidades. Ela "tenía una responsabilidad" en Orde e Mandato" e recoñece que "había que llevar un control", de modo que "corregía y enseñaba", pero que ela "no castigaba" nin impoñía nada aos seus membros.