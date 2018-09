A familia do líder dos Miguelianos reclama 360.000 euros por ser acusados "indebidamente"

A esposa e os fillos de Feliciano Miguel Rosendo da Silva, Carmen Sánchez Fandiño e Verónica e Cristian Rosendo Sánchez, xa non están acusados no coñecido como caso dos Miguelianos, no que se están xulgando desde este mércores presuntas irregularidades no seo da asociación de fieis Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, e decidiron reclamar unha indemnización por ser acusados neste procedemento xudicial.

O tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra decidiu que a acusación particular que exercen once persoas que se consideran vítimas das accións de Orde e Mandato non está lexitimada para acusar polo delito de branqueo de capitais.

Esta decisión afectou directamente á situación procesual da familia de Miguel Rosendo, principal acusado desta causa e líder e fundador de Orde e Mandato, pois tan só estaban no banco a petición da acusación particular e deixaron de estalo.

Este xoves comezou a segunda sesión do xuízo xa cos tres fose do banco dos acusados e cun anuncio por parte do seu avogado, Marcos García Montes. O letrado deu a coñecer aos medios de comunicación que lle deron instrucións para interpoñer unha demanda civil de 120.000 euros cada un "por habérsele acusado indebidamente", isto é, un total de 360.000 euros.

Esta responsabilidade patrimonial reclamaranlla á avogada da acusación particular, Ana Reguera, pero tamén á Fiscalía, que neste caso recae no fiscal Juan Pablo Martínez. García Montes entende que tamén o ministerio público debe pagar esa cantidade porque ao longo da instrución tamén lles acusou neste procedemento, aínda que finalmente decidiu non pedir que sentasen no banco.

O xuízo comezou este xoves con tan só seis persoas sentadas no banco fronte ás dez da primeira xornada. Levantáronse este tres xa ex procesados e tamén un cuarto acusado, José Carlos Acevedo, para quen o fiscal pide dous anos de prisión por un delito de asociación ilícita e que xa ao final da primeira sesión foi dispensado de estar na sala ante a grave enfermidade do seu pai.

Segundo deuse a coñecer na sala de vistas, o pai deste procesado faleceu nas últimas horas e será enterrado este venres ao mediodía. A maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Cid, dispensoulle de acudir á vista oral ata que se de sepultura ao seu proxenitor.