Os Miguelianos fracasan no intento de suspender o xuízo, que segue con gran expectación mediática

Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa chegada á Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot Acusados na primeira sesión do xuízo polo caso dos Miguelianos © Mónica Patxot Avogados defensores do xuízo polo caso dos Miguelianos © Mónica Patxot Acusados na primeira sesión do xuízo polo caso dos Miguelianos © Mónica Patxot Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa chegada á Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot Gran expectación mediática na sala de prensa habilitada na Audiencia © Mónica Patxot

Os avogados defensores do coñecido como caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, ex asociación pública de fieis agora disolta pola Igrexa, fracasaron no seu intento de suspender o xuízo que se iniciou este mércores na Audiencia Provincial de Pontevedra. Tras unha primeira sesión do xuízo dedicada a expor múltiples cuestións previas, as maxistradas da Sección Cuarta confirmaron que a vista segue adiante e que continuará este xoves coas declaracións dos acusados.

A primeira sesión do xuízo celebrouse na Audiencia entre gran expectación mediática e coa atención centrada en Feliciano Miguel Rosendo dá Silva, suposto líder e fundador da Orde e Mandato, que o próximo mes de decembro cumprirá catro anos de prisión preventiva e este mércores volveu verse en público por primeira vez en moito tempo. Chegou desde a prisión coruñesa de Teixeiro na que pasou os últimos anos visiblemente envellecido e, ao termo das máis de catro horas de sesión, volveu abandonar o edificio xudicial, xa con destino ao penal pontevedrés da Lama.

A sesión serviu para que as partes reiterasen peticións realizada xa con anterioridade e tamén para solicitudes novas como a petición da defensa dun dos procesados, Juan Carlos A.M., a quen o fiscal pide dous anos de prisión por un delito de asociación ilícita, para suspender o xuízo e permitirlle que pasase os últimos días de vida do seu pai con el, pois está moribundo. En caso de non suspenderse, pediu ausentarse no máximo número de sesións posibles para acompañar a agonía do seu proxenitor. O tribunal aceptouno e tan só deberá estar na sala durante a súa declaración.

As defensas pedían a suspensión baseándose en varias cuestións. Varios avogados dos procesados, entre eles os de Feliciano Miguel e as consagradas de Orde e Mandato Iria Quiñones e Ivana Lima, reclamaban que non empezase a vista ata que se entregue e analícese a información dos computadores incautados pola Garda Civil á asociación, pois cren que nese material informático hai datos craves do día a día do colectivo, horas e horas de audios e vídeos que desmontarían a acusación de que son unha asociación ilícita e de prácticas que lles atribúen como abusos, agresións ou coaccións.

Esa proba foi admitida xa no seu día pola Audiencia, pero sosteñen que a proba non se puido practicar aínda na súa totalidade porque só déronlles un día para o envorcado da información, o pasado 28 de agosto. O fiscal e a acusación particular aseguraron que ese envorcado non se completou porque eles non quixeron seguir outro día máis co proceso, non por causas atribuíbles á Audiencia e, tras saír a deliberar sobre todas as cuestións previas expostas, o tribunal fallou que esa proba xa se admitiu e cortou as súas demandas.

Outros motivos para a suspensión son que se produciron, segundo as defensas, varias vulneracións dos seus dereitos fundamentais, como o do dereito á lexítima defensa, pero sobre todas esas cuestións as tres maxistradas do tribunal decidiron que fallarán en sentenza e que non cabe suspender o xuízo por ese motivo.

O tribunal deliberó durante máis de media hora e decidiu admitir unha proba documental nova pedida polo fiscal e probas testificales novas reclamadas polas defensas e tamén seguir adiante cunha reclamación de maior calado dos avogados defensores que si afectará á forma en que seguirá o xuízo, pois a partir de agora reducirase o número de acusados que sentarán no banco.

As defensas sostiñan que a acusación particular que exerce a avogada Ana Reguera non está lexitimada para seguir adiante con este rol procesual, pero finalmente tan só conseguiron en parte o seu intento de apartala do procedemento. A maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Civil, anunciou que ditaría un auto comunicándolle que non está lexitimada para seguir coa acusación polo delito de branqueo de capitais, pero si co resto de infraccións penais sobre as que formula acusación.

Esta decisión implicará que os acusados sentados no banco dos tribunais redúzanse de dez a sete, deixando de estar acusados a muller e os dous fillos de Feliciano Miguel, pois tan só acusáballes a acusación particular polo delito de branqueo de capitais, e non estaban acusados pola Fiscalía.

A causa, iniciada contra unha asociación da que os ex adeptos aseguraban que era unha 'seita' na que se producían abusos sexuais e psicolóxicos e o seu líder mantiña contactos carnais coas consagradas "para purificarlas", desinflouse ao longo da instrución xudicial e finalmente non existe ningunha acusación sobre a natureza da asociación, pero si sobre o resto de prácticas que se seguían nela e sobre o feito de que era asociación ilícita.

A Feliciano Miguel a Fiscalía pídelle 66 anos de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual e a acusación particular eleva a condena a 85 anos por 28 delitos: nove de coaccións por persuasión coercitiva, nove de lesións psíquicas, cinco continuados contra a integridade moral, un contra os dereitos dos traballadores, dous delitos continuados de agresión sexual, un de estafa ou apropiación indebida continuadas e un de branqueo de capitais. Este último desaparecería.

A Fiscalía tan só acusa a sete persoas, Rosendo da Silva e outros seis aos que atribúe un delito de asociación ilícita por colaborar con el e para os que pide dous anos de prisión por cabeza. A acusación particular, con todo, eleva a acusación a dez, aínda que quedarán tamén en sete ante a inminente retirada dos cargos por branqueo.