Os 'Miguelianos' recorrerán a altas esferas xudiciais para denunciar irregularidades no caso

O avogado de Feliciano Miguel Rosendo, fundador da asociación Orde e Mandato de San Miguel Arcángel e principal acusado do denominado caso dos 'Miguelianos', acudirá á Fiscalía Xeral do Estado e ao Consello Xeral do Poder Xudicial para denunciar os comportamentos do fiscal e a xuíza do caso, as súas presuntas irregularidades e os seus "cambios de criterio" sen xustificación nin base legal aparente.

Así o deu a coñecer o letrado, o archicoñecido Marcos García-Montes, este xoves durante unha comparecencia pública no Hotel Rías Bajas de Pontevedra acompañado pola avogada de varias das supostas consagradas de Orde e Mandato, Beatriz Seijo, e de sacerdotes e defensores da actuación de Rosendo.

Cinco sacerdotes defensores de Orde e Mandato xa pediron hai semanas por carta ao fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que relevase ao fiscal encargado deste caso, Juan Pablo Martínez, de quen asegura que é do Opus Dei e seguiu as teses doutros membros desta corrente como o párroco do cárcere da Lama, Isaac de Vega, para acusar a Feliciano Miguel. Despois de que Aladro desatendese a súa petición, agora irán á fiscal xeral do Estado, María José Segarra.

A Segarra pediralle que investigue a formulación da súa acusación, que atribúe ao líder dos 'Miguelianos' 21 delitos, que retire ao fiscal e que nomee outro que actuei "con maior imparcialidade e con obxectividade". Ao CGPJ que investigue o procedemento "para ver se atopa explicación" a algunhas das actuacións da xuíza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número uno de Tui, de quen critica que mantivo o procedemento un ano parado, "procesou de oficio" e logo tivo un "cambio de criterio" que, ao seu xuízo, "ten que ser examinado".

A avogada Beatriz Seijo tamén anunciou actuacións xudiciais nesta causa. No seu caso, deu a coñecer que polo menos oito persoas presentarán demandas na vía civil "de maneira inmediata" contra persoas que levan anos atentando contra a súa dignidade coas afirmacións que realizaron sobre eles. Os demandantes serían o sacerdote Telmo Lago, de quen se asegurou que foi obrigado por Miguel Rosendo a ordenarse; a consagrada Natalia Fernández, de quen se asegurou que foi vítima de abusos sexuais; e tres matrimonios dos que se dixo que non casaron libremente.

Os oito iniciarán a reclamación na vía civil para solicitar "amparo e protección" e tamén para pedir que se cese de facer esas afirmacións sobre eles, pois se trata de condutas que "atentan á honra, á intimidade ou á fama". Destacan que "sen estar imputadas no procedemento nin acusadas nin van ser levadas a xuízo, fixéronse afirmacións ao redor da súa intimidade ou á súa honra que lles afectan a niveis que son intolerables".

Os dous avogados tamén asistiron este xoves a unha vista na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, que será a que antes de final de ano xulgue o caso. Trátase do primeiro acto procesual desde que se ditou a apertura de xuízo oral e tivo como obxecto expuxo unha serie de peticións expostas por estes dous avogados. O tribunal só admitiu debater cuestións relativas á posible prescrición de parte dos delitos que se lle atribúen aos acusados na causa.

Segundo explicou Beatriz Seijo, ela expuxo as cuestións e García-Montes adheriuse. Refírense a tres delitos que afectan a catro persoas relativos a coaccións e lesións e infraccións contra a integridade moral. Eles alegan prescrición porque o fiscal e a acusación expoñen un relato de feitos que di que sucederon e sitúanos estritamente nunha data e, aínda que os seus clientes manteñen que non son certos, decidiron pedir que prescribiron por se finalmente os xulgan e condenan por eles.

Ademais de ser moi críticos coa actuación do fiscal e a xuíza, estes dous avogados dos 'Miguelianos' cuestionan a actuación da acusación que exercen os primeiros denunciantes deste tema, ex membros de Orde e Mandato que alegan que é unha seita e que os seus fillos seguen nela. Cuéstionanlles por presentar acusación cando non son parte prexudicada e por actuar en nome das súas fillas cando elas, que son maiores de idade e están en todas as súas facultades, negan que existan os delitos dos que sosteñen que son vítimas.

Respecto diso, critican que eses pais tentaron tamén ser acusación popular, pero a Audiencia Provincial negoulles a posibilidade, e que formulan un relato de feitos que está cheo de "contradicións" con respecto ao do fiscal, tanto nos delitos descritos como nas persoas acusadas. "As contradicións forman parte da esencia das acusacións, que non se sosteñen por si mesmas, precisamente por esa contradición in terminis que é insalvable", explica Beatriz Seijo.