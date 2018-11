Unha testemuña confirma que a familia Ruiz-Mateos doou 300.000 euros para unha obra dos Miguelianos

Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa chegada á Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot

O xuízo do coñecido como caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na ex asociación pública de fieis Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, levou este martes ata a sala de vistas da Audiencia Provincial de Pontevedra a uns protagonistas dos que moito se falou durante os anos de instrución da causa: a familia Ruíz-Mateos.

Juan Carlos Mosquera Feijóo, que durante anos foi o vicepresidente de Orde e Mandato, declarou durante preto de tres ahoras e revelou que un día, estando nas instalacións da asociación en Vilariño, nas que estaba considerado o convento dos Miguelianos, escoitou como se falaba dunha doazón dos Ruíz-Mateos.

En concreto, foi o sacerdote Ignacio Oriol, un dos principais benefactores da asociación, o que revelou a existencia dese donativo e indicou que ían entregar 300.000 euros para esa obra de Vilariño.

Dentro das funcións de Mosquera como vicepresidente estaba a de buscar benefactores para Orde e Mandato e entre eles destacou, precisamente, a Ignacio Oriol, que lle entregou diñeiro en catro ocasiones, sempre dicíndolle que eran fondos para Feliciano Miguel Rosendo dá Silva, suposto líder e fundador da Orde e Mandato, para quen a Fiscalía pide 66 anos de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual.

Mosquera nunca chegou a vivir na denominada 'casa nai' de Mougás, en Santa María de Oia, senón que vivía en Madrid coa súa familia e acudía as fins de semana, pero coñecía o funcionamento interno da asociación e explicou que todas as decisións importantes adoptábaas Feliciano Miguel.

"Miguel era la autoridad única e indiscutible", explicou durante a súa declaración, que fixo por videoconferencia. Segundo indicou, Feliciano Miguel delegaba algunhas funcións e nomeaba equipos para xestionar determinados proxectos, pero el sempre o dirixía todo con man firme. Ademais,"no le dolían prendas reprender en público" ás persoas e tampouco realizar ameazas ou proferir insultos tales como "maricón", "puta" ou "sois esclavos del demonio, os estáis vendiendo al demonio".

Juan Carlos Mosquera asegurou que o líder da asociación "tiene la facultad de conjugar muy bien el sentido de protección con el sentido de dominio", que exercía sobre todos os integrantes e en especial sobre as que denominaba os seus "bastóns", mulleres que lle acompañaban sempre e rexistraban a súa vida. Nas "contadísimas ocasiones" nas que estas mulleres non lle acompañaban, segundo Mosquera, "enviaba a alguén a custodialas".

A sesión deste martes tamén incluíu a declaración de Joaquín García, pai dunha das mulleres que se manteñen fieis a Feliciano Miguel Rosendo e que forma parte das familias que en 2014 encargaron un informe sobre a asociación a un detective privado e denunciaron os feitos. Nesta causa reclama danos e prexuízos.

Este home relatou a falta de liberdade que había na asociación e o cambio da súa filla cando se fixo consagrada e paso de chamarlles papá e mamá a tratarlles de vostedes. Segundo explicou, nunca tivo un locutorio a soas coa súa filla, sen que alguén o supervisase e tan só podían chamala unha vez ao mes e visitala cada catro meses.