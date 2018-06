Cinco sacerdotes piden "pararle los pies" ao fiscal do caso dos 'Miguelianos' por unha "aberración jurídica" sen precedentes

Antigas integrantes de Orde e Mandato acompañaron aos sacerdotes á rolda de prensa © Mónica Patxot Antigas integrantes de Orde e Mandato acompañaron aos sacerdotes á rolda de prensa © Mónica Patxot Juan Luís Castón, Eduardo Lostao, José Ignacio Martín e Telmo Lago antes da rolda de prensa © Mónica Patxot Antigas integrantes de Orde e Mandato acompañaron aos sacerdotes á rolda de prensa © Mónica Patxot

O denominado caso dos ' Miguelianos', as acusacións contra o fundador da asociación Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, Feliciano Miguel Rosendo, por presuntamente liderar unha "seita destrutiva", é, segundo os defensores deste último, un novo episodio da longa historia de persecucións que se viviron no seo da Igrexa católica nos seus 2.000 anos de existencia e, ademais, "está a ser moi duro".

Así o sosteñen cinco sacerdotes que no seu día coñeceron o funcionamento de Orde e Mandato e que este xoves saíron en defensa de Feliciano Miguel Rosendo nunha comparecencia na que defenderon a necesidade de "pararlle os pés" ao fiscal do caso, Juan Pablo Martínez, que presentou un escrito de acusación contra sete persoas e considera ao fundador da organización autor de 21 delitos polos que debe ser condenado a 66 anos de prisión.

Catro deses cinco sacerdotes compareceron ante os medios no Hotel Rías Bajas de Pontevedra -o quinto non puido no último momento- e reiteraron unha petición que xa realizaron ao fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, por carta nos últimos días. Reclámanlle que saque do caso a Juan Pablo Martínez, que retire o escrito de acusación que presentou e que o expediente por unha actuación que cualifican como unha "aberración xurídica que probablemente non ten precedente e que é intolerable nun estado de dereito".

Juan Luís Castón, Eduardo Lostao, José Ignacio Martín, Telmo Lago e Héctor Ramírez -este último non presente- aseguran que foron testemuñas de que o funcionamento de Orde e Mandato "era perfectamente normal, dentro da doutrina e as prácticas da Igrexa católica" e que se chegou ata aquí por unha "trama corrupta" que comezou fai cincos anos por parte dun grupo de sacerdotes que "decidiron acabar con Miguel Rosendo e a Orde e Mandato".

Detrás desa trama sitúan a Isaac de Vega, que no seu día era capelán da asociación e na actualidade exerce no centro penal da Lama, e a varios curas do Opus Dei. Aínda que aseguran que a cúpula da Obra non ten ningunha responsabilidade, si manteñen que na actualidade está a ser "cómplice" da persecución, na que xoga un papel importante o fiscal. Aseguran, ademais, que Juan Pablo Martínez é membro desa institución da Igrexa católica.

Os denunciantes manteñen que todo o proceso xudicial iniciouse cunha "denuncia camuflada" de Isaac de Vega a través do informe "ilegal" dun detective e que o escrito do fiscal é "unha réplica desa denuncia" feita "con deliberada mala fe" e que "falsea os datos para facelos encaixar no esquema dunha seita destrutiva e despersonalizadora".

Os sacerdotes aseguran que a Regra Migueliana que o fiscal asegura que Miguel Rosendo utiliza para anular a vontade dos membros de Orde e Mandato "só contén principios elementais da doutrina católica", de modo que "eses membros do Opus Dei están a levar a xuízo á Igrexa católica".

Ademais, consideran "profundamente vergoñoso" que sexan curas os que están a alimentar "esta inxuria e esta calumnia" e "absolutamente inaceptable" que un fiscal que, por ser do Opus Dei, coñece os principios da Igrexa católica "constrúa unha seita sobre a base dos principios elementais da vida cristiá".

Entre outras acusacións, sosteñen que o fiscal inventou acusacións que nin sequera están no sumario, falseou datos inequívocos, presentou delitos contra supostas vítimas ás que nin sequera se chamou a declarar e construíu a suposta asociación ilícita sobre a declaración dunha persoa desequilibrada psíquicamente.

Ademais de pedir ao fiscal xefe que actúe, non descartan emprender outro tipo de accións legais polas "graves" acusacións realizadas, pois insisten en que entre as persoas supostamente manipuladas, hai un sacerdote e outras persoas que en sede xudicial dixeron que sempre foron libres e que nunca viviron nada distinto da fe católica. Especialmente grave ven as alusións ao cura ao que aseguran que foi obrigado a ordenarse.

Ese sacerdote, Telmo Lago, presente na rolda de prensa, negou tal circunstancia e asegurou que entrou no Seminario libremente e que, para facelo, deixou a empresa na que traballaba previamente, Citroën, porque "era incompatible coa formación do seminario". Non descarta que "se se manteñen as calumnias sobre a miña persoa", emprenderá as accións legais oportunas contra o fiscal.