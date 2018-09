O caso dos Miguelianos, a xuízo catro anos despois con dez persoas no banco

Sede da Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot

O coñecido como caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, ex asociación pública de fieis agora disolta pola Igrexa, chegará finalmente a xuízo este mércores. Tras catro anos de instrución e dúas suspensións previas a principios de setembro, a Audiencia Provincial de Pontevedra fixou o inicio da vista oral para este mércores 26 de setembro e sinalou dez datas diferentes ata o próximo 7 de novembro.

A causa, iniciada contra unha asociación da que os ex adeptos aseguraban que era unha 'seita' na que se producían abusos sexuais e psicolóxicos e o seu líder mantiña contactos carnais coas consagradas "para purificarlas", desinflouse ao longo da instrución xudicial e finalmente non existe ningunha acusación sobre a natureza da asociación, pero si sobre o resto de prácticas que se seguían nela. En concreto, chega a xuízo polos delitos de asociación ilícita, contra a integridade moral, coaccións, abuso sexual, agresión sexual, lesións psíquicas, estafa ou apropiación indebida e branqueo de capitais.

A Sección Cuarta da Audiencia sentará no banco a dez persoas, sendo o principal procesado Feliciano Miguel Rosendo da Silva, suposto líder e fundador da Orde e Mandato, para quen a Fiscalía pide 66 anos de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual.

A acusación particular, que exerce a avogada pontevedresa Ana Reguera, pide para Rosendo un total de 85 anos por 28 delitos: nove de coaccións por persuasión coercitiva, nove de lesións psíquicas, cinco continuados contra a integridade moral, un contra os dereitos dos traballadores, dous delitos continuados de agresión sexual, un de estafa ou apropiación indebida continuadas e un de branqueo de capitais

A Fiscalía tan só acusa a sete persoas, Rosendo da Silva e outros seis aos que atribúe un delito de asociación ilícita por colaborar con el e para os que pide dous anos de prisión por cabeza. A acusación particular, con todo, eleva a acusación a dez e tamén senta no banco á esposa e aos dous fillos do suposto líder, acusados de senllos delitos de branqueo de capitais. Pide que a muller sexa condenada a catro anos de prisión e cada un dos seus fillos a tres.

A instrución desta causa estivo cargada de polémica e as defensas de Feliciano Miguel e o resto de acusados que se manteñen apoiándoo denunciaron múltiples irregularidades na investigación policial e xudicial da causa, moitas delas centradas na figura do fiscal do caso, Juan Pablo Martínez, a quen pediu sen éxito apartar da causa.

As defensas realizaron a pasada semana un último intento para evitar que o xuízo se celebre sen atender as súas demandas. En concreto, solicitan a suspensión da vista ata que se entregue e analícese a información dos computadores incautados pola Garda Civil. Entende que o xuízo non pode celebrarse ata que se practique dita proba.

A Audiencia Provincial admitiu o envorcado como proba anticipada pertinente e o acceso á información dos computadores, pero a proba non se puido practicar aínda na súa totalidade, a pesar de que a defensa o solicitou fai máis dun ano e foille denegado reiteradamente. Respecto diso, fontes consultadas indicaron que a defensa terá a proba en tempo e forma.

Durante os primeiros días de setembro producíronse dous adiamentos por unha enfermidade coronaria do avogado do suposto líder da asociación, os mediático Marcos García Montes, pero todo apunta a que este mércores si empezará a vista oral. A primeira xornada estará destinada a cuestións previas e prevese que as declaracións dos acusados empecen este xoves 27 de setembro.