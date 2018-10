Denuncian coaccións e ameazas para evitar que declaren as testemuñas do xuízo dos Miguelianos

O xuízo polo denominado caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, ex asociación pública de fieis agora disolta pola Igrexa, está a deixar moito que contar tanto dentro como fóra da sala de vistas da Audiencia Provincial de Pontevedra. Este martes celebrouse unha nova sesión na que, de feito, saíron á luz supostos episodios de coaccións e mesmo ameazas fóra do edificio xudicial.

O avogado de Feliciano Miguel Rosendo da Silva, principal acusado como líder e fundador da Orde e Mandato, e a avogada das súas supostas vítimas deron a coñecer que as testemuñas de ambas as partes está a sufrir coaccións para evitar que acudan a declarar a este xuízo.

O avogado de Feliciano Miguel, Marcos García-Montes, explicou que poñerá en coñecemento do tribunal da Sección Cuarta da Audiencia "presiones sobre testigos" que proceden de "algún miembro de la Iglesia", en concreto, dalgún sacerdote. Segundo asegurou, hai persoas que están "siendo presionadas" para "no veni declarar" e a situación é, ao seu xuízo, "gravísima", pois se busca que "no se diga la verdad", ademais de supoñer un delito.

A avogada dos denunciantes, a pontevedresa Ana Reguera, explicou que, en realidade, as familias denunciantes e as supostas vítimas son as que "están recibiendo presiones para no venir a declarar". En concreto, deu a coñecer o caso dunha persoa á que ameazaron dicíndolle que "iba a sufrir males si venía a declarar" e que hai testemuñas que están a recibir visitas nas súas propias casas.

Respecto diso, Reguera indicou que pedirá que se deduza testemuño das actuacións de todas as persoas que están a se presentar en casas das testemuñas "para coaccionar y para que cambien su versión de los hechos". Cando termine o xuízo, denunciarao na Sección Cuarta.

O xuízo estaba previsto inicialmente para dez sesións en total que se prolongarían ata o próximo 7 de novembro, pero as declaracións dos sete acusados e das primeiras testemuñas prolongáronse máis do que inicialmente estaba previsto, de modo que tiveron que ir reestruturándose todas as citacións e, ademais, engadíronse novas sesións que inicialmente non estaban previstas. É o caso do próximo xoves 25 de outubro.

Este martes a sesión celebrouse en horario de mañá e tarde con testemuñas propostas polas defensas de Miguel Rosendo e do resto de investigados afíns á súa persoa e defensores da legalidade de todo o que ocorría no seo da organización que fundou. A súa nora, Miriam Lima, esposa do seu fillo, declarou durante máis de catro horas e negou todas as acusacións que pesan sobre el, así como as supostas prácticas de exorcismos e de relacións sexuais e orxías que a Fiscalía e a acusación particular aseguran que se vivían no seo de Orde e Mandato.

Lima mostrouse moi molesta coas acusacións que se formulan contra Orde e Mandato e cuestionounas todos. Ademais de negar que se realizasen ritos e prácticas sexuais que, segundo as supostas vítimas, eran denigrantes, sentiu ofendida mesmo con algunhas preguntas. Esta actividade motivou que a presidenta do tribunal, Nélida Cid, tivéselle que chamar a atención varias veces porque "usted no está para hacer valoraciones sobre lo que está en los escritos de acusación".

A sesión deste martes tamén incluíu a declaración como testemuña dunha moza que era consagrada en Orde e Mandato e que se mantén afín ao colectivo. A pesar de que algúns das testemuñas que pasaron pola sala e que declararon en fase de instrución aseguraron que mantivo relacións sexuais con Feliciano Miguel, esta moza someteuse a unha proba médica para demostrar a súa virxindade e, durante a súa declaración no xuízo, negou rotundamente que mantivese relacións sexuais co fundador da asociación nin con ningunha outra persoa "ni consentidas ni sin consentir"

A moza asegurou que "es bastante indigno para mí tener que demostrar eso" e deu a coñecer que presentou unha denuncia contra unha persoa que asegurou que vira un vídeo sexual no que ela mantiña relacións con Feliciano Miguel por un delito contra a súa honra.