Alfonso Rueda contén o tirón de Ana Pontón e revalida a maioría absoluta do PP en Galicia

Alfonso Rueda seguirá sendo presidente da Xunta de Galicia. Os galegos renovaron a súa confianza no PP e, tras catro maiorías absolutas da súa precedesor, Alberto Núñez Feijóo, o pontevedrés consegue a súa propia.

Os populares lograron 40 deputados, dous menos que en 2020. Son, en todo caso, dous máis dos 38 que necesitaba para revalidar a súa maioría absoluta.

Co 93,90% dos votos escrutados Seus foron 660.330 votos, o 47,56% do total dos 1.060.739 cidadáns e cidadás que quixeron participar nestas eleccións do 18 de febreiro. A participación situouse nun 67,11%, dezaoito puntos máis que nos anteriores comicios.

A pesar de que o BNG de Ana Pontón obtivo o seu mellor resultado histórico, elevándose ata os 25 deputados -oito deles en Pontevedra-, a desfeita dos socialistas galegos, que se quedaron en apenas 9, impediu o cambio en Galicia.

Os nacionalistas rendibilizaron a súa gran campaña electoral e rompen o seu teito electoral. Lograron situarse como a clara referencia do bloque progresista e superaron o 30% dos votos. En concreto, sumou o apoio de 441.190 votantes, un 31,46%.

Os seus 25 deputados, seis máis que nas eleccións de 2020, son un éxito absoluto para Pontón, que consolida ao BNG como segunda forza en Galicia. Pero o seu ascenso será insuficiente para poder articular unha maioría de goberno.

Os terceiros en discordia, o PSdeG-PSOE de José Ramón Gómez Besteiro, sufriron un duro pau e caen ao seu mínimo histórico. Obtiveron un 14,03% dos votos, despois de que 196.731 electores optasen por eles. Iso tradúcese en 9 deputados, cinco menos que en 2020.

Estas eleccións do 18F permitirán ademais a entrada dun cuarto partido no Parlamento galego. Trátase de Democracia Ourensá, que sentará ao seu candidato, Armando Ojea, no Pazo do Hórreo. Os 14.316 votos logrados en Ourense, un 1,01%, valen un deputado.

Os demais partidos quedaron moi lonxe de conseguir deputado. Os galegos non deron nin a Vox, nin a Sumar, nin a Podemos opción algunha.

Vox, que presentou a Álvaro Díaz-Mella como candidato, obtivo o 2,19% dos votos (30.752), superando a Marta Lois, que encabezaba a Sumar Galicia, que se quedou con apenas o 1,88% das papeletas depositadas nas urnas (26.404).

A Podemos, que logrou un 0,25% dos votos (3.635), superoulle o partido animalista PACMA, que seduciu a un 0,36% dos galegos e galegas (5.060).