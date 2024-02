Todo listo na Audiencia de Pontevedra para o reconto do voto emigrante

Preparativos na Audiencia de Pontevedra para reconto do voto emigrante © Mónica Patxot Preparativos na Audiencia de Pontevedra para reconto do voto emigrante © Mónica Patxot

O vindeiro luns 26 de febreiro levarase a cabo na Audiencia Provincial de Pontevedra o reconto do voto das pasadas eleccións autonómicas do día 18 procedente do Censo de Residentes Ausentes (CERA), o coñecido como voto emigrante.

Un total de 138.000 persoas están rexistradas nese particular censo na provincia, obrigando a un gran despregamento o persoal do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Pontevedra, ao ser os encargados de enviar a documentación previa e, a continuación, o sobre coas papeletas de votación.

Un esforzo que recoñeceu este xoves o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, nunha visita á sede do INE acompañado do seu delegado territorial, Alberto González Burdiel.

Losada destacou tamén o impacto que supón o crecemento do voto por correo.

A delegación do INE en Pontevedra, explicaron, conta con 40 traballadores que se reforzan con 10 máis durante os procesos electorais debido á alta carga de traballo.

A pesar da dificultade, o subdelegado do Goberno defendeu a rapidez no reconto dos votos, xa que "somos un dous contadísimos países do mundo onde os resultados das votacións coñécense moi pouco despois de pechar os colexios e os resultados danse a coñecer na mesma noite electoral ao cabo de escasas horas", afirmou.

No que respecta aos recentes comicios autonómicos, destacaron a normalidade coa que se produciron, xa que apenas foi preciso emitir dous certificados censuais específicos para corrixir erros a solicitude dos interesados. Ademais tramitáronse media ducia de modificacións por cambios de nome e tamén de xénero ao tratarse de persoas que xa contaban co DNI actualizado pero non así a tarxeta censual.