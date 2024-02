Sumar, Podemos e Vox quedan fóra do Parlamento que abre as portas ao representante de Democracia Ourensana

O presidente de Democracia Ourensá, Gonzalo Pérez Jácome, e o cabeza de lista, Armando Follea © EFE/ Alejandro Camba A candidata de Podemos á Xunta de Galicia, Isabel Faraldo, atende á prensa tras coñecer os resultados das eleccións autonómicas © EFE / Kiko Delgado A candidata de Sumar en Galicia, Marta Lois, durante a rolda de prensa celebrada tras coñecer os resultados electorais © EFE / Brais Lorenzo

Sumar, Podemos e Vox quedan fóra do Parlamento de Galicia que abre as portas ao representante de Democracia Ourensena (DO).

O partido de Gonzalo Pérez Jácome, logrou "tener voz propia en el Parlamento de Galicia" obtendo un escano para o seu candidato Armando Ojea.

Jácome valoraba como "meritorio" este resultado "histórico" para a súa formación política aínda que admitía que non alcanzaron o maior dos seus obxectivos que era converterse na "llave" do Goberno galego, debido á nova maioría absoluta do Partido Popular.

Curiosamente, na provincia de Ourense, o PSOE e DO empatan conseguindo un representante cada un no hemiciclo galego, mentres que os populares manterían os seus 8 deputados e o BNG sobe un e logra 4 escanos.

SUMAR, PODEMOS E VOX

Ao non obter representación quedan fóra do Parlamento galego: Sumar, Podemos e Vox.

Ante este resultado, a candidata de Podemos á Presidencia da Xunta, Isabel Faraldo, manifestou que "hoxe non acaba nada, hoxe empeza todo, non o esquezades" e asegurou que "para que haxa o cambio que non houbo, necesítase un Podemos forte; sen un Podemos forte non hai cambios".

"A pesar do esforzo que fixo o electorado progresista para concentrar o voto no BNG, non foi suficiente (...) Tristemente é o gran fracaso", lamentou a candidata de Podemos visiblemente emocionada.

Os morados tan só conseguiron reunir un 0,25 % dos votos nas eleccións autonómicas mentres que Sumar non alcanzou o 2%. "Realmente é un mal resultado, temos que recoñecelo, son malos sen paliativos", admitiu a candidata de Sumar Galicia á Presidencia da Xunta, Marta Lois.

Sumar Galicia "non foi capaz neste pouco tempo" desde a súa constitución de "lograr os obxectivos" que se marcaron. "Para nós non é unha noite fácil, o resultado electoral deste 18 de febreiro non é o esperado", manifestou.

En canto ao partido de Santiago Abascal tampouco conseguiu o seu obxectivo de entrar no único parlamento autonómico Vox seque sen ter representación de todo o Estado.