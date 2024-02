Sen cambios nos 22 escanos de Pontevedra tras o reconto da diáspora: o PP, primeira forza e o BNG, segunda

Reconto do voto emigrante das eleccións autonómicas do 18 de febreiro © Mónica Patxot

Como no resto de Galicia, o voto emitido desde a emigración tampouco moveu o taboleiro electoral en Pontevedra. O reconto das papeletas emitidas polo Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) recontouse este luns na Audiencia Provincial e o resultado final mantén a mesma repartición de escanos, 11 do PP, 8 do BNG e 3 do PSOE.

Segundo os datos da Xunta Electoral, 22.960 galegos emitiron finalmente o seu voto desde a emigración, o 6,15% dos electores galegos no exterior. É unha cifra lixeiramente inferior á facilitada inicialmente, 29.300 e supón cinco veces máis que nas autonómicas de 2020, pois o voto disparouse nesta cita electoral pola supresión do voto rogado en 2022.

En Galicia hai 476.544 votantes rexistrados no CERA e en Pontevedra, 138.197. Deles, finalmente, chegaron 7.466 votos emitidos correctamente que este luns metéronse nas urnas habilitadas nunha sala de vistas na primeira planta da sede da Audiencia Provincial.

Segundo consta na resolución da Xunta Electoral de Pontevedra, 94 votos foron nulos, outros 84 foron en branco e 77 foron depositados en España por electores CERA.

En reconto en si comezou durante a tarde e, unha vez finalizado, confirma que, como ocorreu no voto en urna en Galicia, o PP é o partido máis votado na provincia, o BNG foi segunda forza e o PSOE, Terceira.

Así, os 'populares' sumaron finalmente 3.609 papeletas. Os nacionalistas, 1.227. E os socialistas, 1.157. Vox sumou 516 votos; Sumar, 281; Podemos, 207; Pacma 194; Por un Mundo Máis Xusto, 51; Espazo Común Galeguista, 27; e Escanos en Branco 19.

Este resultado é diferente ao rexistrado no resto de Galicia. Así, o PP foi o máis votado tamén no conxunto da comunidade, con 11.308 votos, o 49,8%. Pero no resto da rexión, o PSOE foi segunda forza entre os votantes da diáspora, con 3.627 papeletas, o 15,9%; e o BNG foi terceira, con 3.583, o 15,7%. A cuarta forza foi Vox, con 1.567; a quinta, Sumar, con 838; e a sexta, Podemos, con 563.

Do total de sufraxios emitidos, a maioría chegaron desde Arxentina, uns 2.400. Desde Uruguai enviaron o seu voto 1.231. Outros 929 proceden de Suíza. Desde Francia chegaron 796. De Venezuela votaron 473 persoas.

En Pontevedra, o último escano sumouno o PP e, para que variase algo, o PSOE tería que lograr 6.450 votos máis que os 'populares' e arrebataríalle un deputado. Finalmente, non houbo cambios.

Tampouco houbo variación en Ourense, a única provincia onde o voto emitido desde o exterior podería supoñer cambios. O PSOE podería lograr un escano máis por esta provincia, pois quedou a 112 votos e pasou de 3 a 1 deputado, cousa que finalmente non ocorreu.