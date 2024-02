Besteiro asume "sen paliativos" o resultado do PSOE: "Ningún cambio se consegue da noite para a mañá"

José Ramón Gómez Besteiro, tras as eleccións do 18F © EFE / Xoán Rey

O gran perdedor destas eleccións galegas do 18F foi, sen dúbida, o PSdeG-PSOE de José Ramón González Besteiro. Quedou como terceira forza con nove escanos, cinco menos que hai catro anos. "Non obtivemos os resultados que agardábamos", recoñeceu.

"Teño que dicilo así, sen paliativos", sinalou Gómez Besteiro, que asegurou que os socialistas "somos demócratas e aceptamos sen reserva algunha os resultados".

O político lucense ha sostido "o noso labor foi facer entender a necesidade dun cambio pero non o logramos, por agora", pero garantiu que seguirá traballando para logralo.

O líder do PSdeG-PSOE, que conservaba a súa acta no Congreso, confirmou que renunciará a ela para centrarse no seu traballo na cámara autonómica, que realizará "desde a oposición" para profundar no "compromiso inquebrantable" do seu partido con Galicia.

O candidato socialista dirixiuse especialmente aos votantes que teñen "certa desilusión", aos que lles dixo que "ningún cambio é fácil nin se consegue dá noite para a mañá".

"Hoxe comezamos unha etapa na que reforzamos o noso compromiso coa maioría social deste país", subliñou Besteiro, que se comprometeu impulsar unha "alternativa real" en Galicia.

Isto é algo que se debe facer, sentenciou, "sen trincheiras" e buscando unha Galicia mellor "desde a forza e a ilusión".

PALOMA CASTRO: "É TEMPO PARA REFLEXIONAR"

Desde Pontevedra, a número 3 da candidatura do PSdeG-PSOE pola provincia, Paloma Castro, que volverá ser deputada, sinalou que as eleccións deste domingo marcan o inicio dunha "nova etapa" que os socialistas abren "con ilusión".

A pesar diso recoñeceu que "é tempo para reflexionar e seguir para adiante", tras non obter os resultados esperados.

Castro lembrou que o PSOE é un partido "consolidado" que, a partir de agora, tratarán de "continuar perfilando" o seu proxecto para Galicia.

Ela, pola súa banda, comprometeuse a "seguir traballando pola provincia na mesma liña e con máis ilusión" para poder lograr dentro de catro anos "o resultado que merecemos".