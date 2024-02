O voto emigrante, que se contará o luns 26 de febreiro, non ameaza a maioría absoluta del PP

Aínda que nestas últimas semanas falouse moito do voto emigrante, o certo é que tras os resultados das eleccións deste 18F, a participación do chamado censo electoral de residentes ausentes (CERA) apenas terá incidencia.

Todo o voto remitido polos galegos residentes no estranxeiro, unhas 29.300 persoas en toda Galicia, o 6% do censo do voto CERA, contarase nas catro Audiencias Provinciais, entre elas a de Pontevedra, o vindeiro luns 26 de febreiro.

Había case medio millón de persoas con dereito a voto en Galicia a pesar de residir fóra de España, electores que nalgunha ocasión foron claves para outorgar algún escano a última hora. Pero, visto o visto, a maioría absoluta do PP non periga.

Os seus 40 deputados, dous por encima do que necesitaba para manter a súa hexemonía en Galicia, fan que os populares respiren tranquilos de fronte ao reconto do voto emigrante.

O único risco para o PP, aínda que resulte complicado, é que o PSOE lles poida arrebatar un deputado por Ourense, quedando a súa maioría en 39 e os socialistas subir ata os 10. A diferenza entre ambos, en favor dos populares, foi de apenas 112 votos.

No resto das provincias, o resultado saído das urnas este domingo é inamovible.

Para que o PSOE puidese conseguir o último escano repartido en Pontevedra, que foi para o PP, tería que sacar 6.450 votos máis que os populares entre os residentes ausentes.

Tampouco haberá cambios na Coruña e Lugo, onde os últimos deputados foron para o BNG. Os que máis preto están, tamén os socialistas, teñen unha desvantaxe de 9.511 e uns 3.000 votos respectivamente, algo que os emigrantes non poderán compensar.