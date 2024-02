Rueda, de "celebración absoluta" tras o 18F: "Non vou perder nin un só minuto"

Alfonso Rueda celebra a súa vitoria electoral coa xunta provincial do PP © Mónica Patxot Alfonso Rueda celebra a súa vitoria electoral coa xunta provincial do PP © Mónica Patxot Alfonso Rueda celebra a súa vitoria electoral coa xunta provincial do PP © Mónica Patxot

En plena semana de "celebración absoluta". Así se atopa Alfonso Rueda tras revalidar a maioría absoluta do PP en Galicia nas eleccións do 18F. O seu último 'baño de masas' tívoo na súa cidade, Pontevedra, rodeado dos seus compañeiros da xunta provincial do partido.

Rueda viña, segundo expresou el mesmo nada máis chegar, a "agradecer" o respaldo obtido nunha provincia "que respondeu como hai moitos anos que non respondía", logrando que os populares lograsen o seu obxectivo electoral, manter os once deputados logrados en 2020.

"Houbo moitas claves para esta gran vitoria electoral e unha delas foi a mobilización do partido, saber o que nos estábamos xogando e trasladarlle a todo o mundo as opcións que había e a necesidade de apostar máis que nunca pola estabilidade", afirmou.

Tras obter a maioría absoluta, Alfonso Rueda apuntou que "todos os compromisos e as cousas que dixemos que íamos a facer, temos que facelas desde o principio", sobre todo porque teme que "vos 100 días de cortesía non vos vou a ter".

Será así, segundo o presidente do PPdeG, porque os partidos da oposición "non entenderon o resultado", polo que "nos poremos a traballar como goberno en funcións" ata que, despois da investidura, poidan facelo "con todas as capacidades".

Así, comprometeuse a "non perder nin un só minuto" e a deseñar "entre todos" o seu futuro goberno, que espera que sexa "o mellor goberno" tanto en nomes como na súa estrutura. Aínda que afirma estar "orgulloso" de todos os seus conselleiros, non descarta que haxa cambios.

De cara ao futuro, Rueda avanzou que os populares tentarán "manter a confianza" que os galegos depositaron neles, primeiro nas eleccións europeas e posteriormente nas municipais de 2027, para "consolidar" o avance experimentado o 18F.

"Estou seguro de que vendo as perspectivas e a cantidade de xente que colleu a papeleta do PP poderemos ter nesas municipais un resultado espectacular e histórico", sentenciou.