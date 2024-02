Pontón reclamará a ampliación do polígono do Campiño en 400.000 metros cadrados

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, con deputados nacionalistas da provincia elexidos o 18F © Mónica Patxot Ana Pontón con Miguel Anxo Fernández Lores e deputadas e deputados nacionalistas da provincia © Mónica Patxot

"O BNG é a referencia do cambio en Galiza", manifestaba este martes Ana Pontón, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, na presentación que realizaba na Alameda de sete das oito persoas elixidas nas listas de formación nacionalista para representar á provincia tras os resultados das eleccións do 18 de febreiro.

Pontón explicou que é importante que se rexistren cambios nas decisións do goberno galego con Pontevedra. Nesta liña, insistiu na necesidade do Concello de máis solo empresarial. Avanzou que o BNG levará ao Parlamento de Galicia como unha das súas primeiras iniciativas a ampliación do polígono do Campiño en 400.000 metros cadrados, "que a Xunta non atendeu" manifestou.

Preguntada pola licitación da redacción do plan estruturante para a ampliación deste parque empresarial que formalizou a Xunta a finais de xaneiro, a líder da oposición en Galicia avanzou que "queremos que pase do papel á realidade. Non sería a primeira licitación que quede nun papel". Lembrou que o incremento de solo empresarial permitirá crear máis emprego e riqueza nesta área.

Tamén engadiu que nesta lexislatura traballarán na defensa da sanidade pública, tanto en atención primaria como hospitalaria; na recuperación ambiental das rías coa petición da dragaxe da canle e da desembocadura do río Lérez; na construción da variante de Alba e do Vao para mellorar a mobilidade na zona leste de a cidade.

Ana Pontón cualificou como "resultado histórico" o número de votos obtido nas eleccións autonómicas cun apoio "récord" na cidade de Pontevedra superando o 34% e destacando un municipio como Soutomaior onde o BNG lograba o 45% do voto emitido.

"Imos seguir traballando desde a ilusión, entusiasmo e compromiso", engadiu afirmando que realizará unha oposición construtiva, a favor de Galicia e, en concreto, dos intereses de Pontevedra.

"O BNG non ten teito", asegurou durante a súa intervención na Alameda pontevedresa, acompañada tamén por Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, quen recoñecía que "estamos encantados co resultado" ao entender que supoñen un "cambio de paradigma" engadindo que os oito representantes da provincia do Bloque "farán o posible para atender demandas de todo o país".

"O BNG é a forza alternativa do PP. Todo este apoio dános máis ánimo e ilusión para seguir traballando en favor das maiorías sociais e de Galiza", concluía Ana Pontón.