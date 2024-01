A Xunta desbloquea o proxecto de ampliación do Campiño

Polígono do Campiño © Mónica Patxot

A tramitación do proxecto de ampliación do parque empresarial do Campiño desbloquéase.

Así o anunciou nunha visita ao polígono indiustrial pontevedrés a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, confirmando que o goberno autonómico investirá máis de 260.000 euros na redacción do plan estructurante de ordenación de solo empresarial (PEOSE) para a urbanización da ampliación do Campiño, tal e como pubica este luns a plataforma de contratos públicos de Galicia.

"Despois da planificación que fixo a Xunta de Galicia para os próximos anos e despois de ter aprobado con modificacións o plan sectorial de áreas empresariais de Galicia e da análise realizada, vimos a ben que tiñamos que ampliar este polígono industrial no cal xa non temos parcelas á venda", explicou a conselleira sobre unha actuación que "vai a supoñer unha ampliación de máis de 300.000 metros cadrados".

Unha oferta que se completará co chan industrial dispoñible na Central de Transportes e no parque empresarial da Reigosa.

Segundo explicou o goberno galego as empresas interesadas en participar na licitación e acceder ao contrato teñen de prazo ata o próximo 4 de marzo para presentar as súas propostas.