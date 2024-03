Losada e Sestayo supervisan o estado e desenvolvemento dos polígonos industriais de Cuntis e Vilanova

O subdelegado do Goberno, Abel Losada e a xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo reuníronse este venres para supersivar o estado actual e futuro máis inmediato dos solos empresariais que están xestionados pola SEA. Suelo Empresarial del Atlántico é unha sociedade participada principalmente polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e tamén pola Xunta, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e Abanca cuxo objectivo é desenvolver e comercializar parques empresariais en Galicia.

No caso da provincia de Pontevedra son tres os polígonos que supervisa a SEA e están en Catoira, Cuntis e Vilanova de Arousa. No caso deste último, ambos representantes políticos sinalaron a alta ocupación que rexistra, con casi todas as parcelas da zona industrial vendidas mentres que seguen dispoñibles 21 parcelas destinadas a suelo comercial.

Por este motivo, a SEA solicitou un cambio de uso para que a superficie comercial pase a ser mixta e poda acoller calquera tipo de empresa. Devandita modificación corresponde ao Instituto Galego de Vivenda e Solo que está procediendo a súa tramitación.

Na supervisión do parque empresarial de A Ran, en Cuntis, que conta con máis de 325.000 metros cadrados, destacaron a necesidade de colaboración entre institucións e administracións como foi este caso. Así o ano pasado Zona Franca de Vigo e SEA asinaron un convenio de cofinanciación a partes iguais.