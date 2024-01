A ampliación do Campiño e a reactivación de Fragamoreira, prioridade do BNG se goberna na Xunta

Converter en realidade, nos tres primeiros meses de goberno, a posta en marcha da ampliagión do polígono industrial do Campiño, en Pontevedra, e a reactivación do de Fragamoreira en Poio. É o compromiso lanzado este domingo polo BNG se logra acceder ao goberno autonómico tras as eleccións do próximo 18 de febreiro.

Así o asegurou nunha visita ao parque empresarial pontevedrés o cabeza de lista nacionalista pola provincia, Luís Bará, defendendo que se trata de "unha aposta decida do BNG en favor de Pontevedra fronte aos atrancos e a parálise do Partido Popular, que foi incapaz de desenvolver estes dous parques que figuran como estratéxicos e prioritarios, xa que a día de hoxe aínda non está iniciada a tramitación", asegurou.

"Activaremos o Campiño en colaboración co Concello de Pontevedra para poñer no mercado 400.000 metros cadrados, dos que 206.000 serán terreos edificables. Farémolo coa máxima axilidade aproveitando a existencia na zona de servizos de auga e tecnolóxicos e tamén a futura comunicación coa A57, a AP9 e co polígono de Barro", explicou o candidato do Bloque Nacionalista Galego.

Entre ambas as actuacións, no Campiño e Fragamoreira, poderíanse poñer ao dispor das empresas 800.000 metros cadrados que permitirían aliviar a situación de "estrangulamento" de chan industrial que sofre a a área de Pontevedra.

Bará criticou que a ampliación do Campiño é un proxecto paralizado polo Partido Popular na Xunta desde hai "demasiado tempo", mentres que no caso de Fragamoreira denuncia que só se empezou a falar del desde que se fixeron coa alcaldía de Poio.

"Levamos máis de 15 anos pedindo a execución da ampliación do Campiño cara a Pontevedra, que está recollida nos instrumentos de ordenación territorial que o Concello ten no planeamento e que botou abaixo a Xunta de Galicia reiteradamente. Tiveron que recoñecer que amplialo era estratéxico e tiña que estar executado xa. Pedímosllo expresamente ao presidente e non temos nin contestación oficial. É un desleixo absoluto", sinalou pola súa banda o alcalde da Boa Vila, #Miguel Anxo Fernández Lores, presente tamén na visita ao parque industrial.